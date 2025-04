A Quarona la grande serata della Via Crucis. Ritrovo in piazza Pellico per i primi quadri, poi la salita a San Giovanni al Monte per le ultime scene.

A Quarona la grande serata della Via Crucis

Torna nella serata di oggi, venerdì 18 aprile, la rappresentazione della Via Crucis a Quarona, la storica rievocazione della Passione del Signore a cura degli “Amici del Venerdì Santo”. I quadri verranno proposti inizialmente in piazza Silvio Pellico, area antistante il salone Sterna. Poi si salirà a San Giovanni al Monte per le ultime scene che culmineranno nella Crocifissione e nella Resurrezione.

Prima volta con il nuovo parroco

Quest’anno a seguire con attenzione la rappresentazione (giunta alla quarantunesima edizione) ci sarà un volto nuovo: don Giorgio Malvestio, che ha iniziato il suo servizio da parroco in paese a fine febbraio, sarà tra il pubblico a seguire l’evento. «E’ la prima volta che partecipo ad una iniziativa di questo genere – dice il sacerdote -. Gli Amici del Venerdì Santo mi hanno invitato più volte a seguire le prove, ma ho preferito soprassedere in quanto desidero vivere in toto la sorpresa e tutte le emozioni che emergeranno domani sera. Per l’anno prossimo non escludo comunque la possibilità di offrire consigli e suggerimenti qualora ve ne fossero da fornire».

Don Malvestio si dice piacevolmente colpito dalla grande partecipazione da parte della comunità alla manifestazione religiosa. «Oltre al Venerdì santo per il quale sono attese numerose persone ad assistere – osserva il sacerdote -, è stato bello vedere così tanta gente anche in occasione della Domenica delle Palme. Nonostante il tempo non fosse dei migliori, tanti fedeli hanno preso parte alla celebrazione insieme ai figuranti dell’associazione culturale che si occuperà dell’evento di domani. Rivolgo quindi un ringraziamento alla comunità e agli Amici del Venerdì Santo per l’impegno profuso».

Appuntamento in piazza alle 20.30

Una quarantina gli interpreti (invariati i ruoli principali) che porteranno in scena la Passione, coadiuvati dietro le quinte da un’altra ventina di persone per quanto riguarda scenografia, audio, luci

Il programma di questa sera, meteo permettendo, ricalcherà quello classico.

Il ritrovo sarà alle 20.30 in piazza Silvio Pellico nella zona di salone Sterna. Il primo quadro sarà la Cospirazione al Sinedrio, seguirà l’Ultima cena e l’Orto dei Getsemani. Quarto quadro sarà il tradimento di Giuda, si passerà quindi alla cattura di Gesù, il processo davanti ai sommi sacerdoti Anna e Caifa, il rinnegamento di Pietro e il pentimento di Giuda.

Il nono quadro sarà il primo processo di Pilato, poi Gesù verrà portato da Erode per tornare davanti a Pilato per il secondo processo, quindi la flagellazione e il caricamento della croce che corrisponde al tredicesimo quadro.

L’ascesa a San Giovanni

Da questo momento ci sarà la salita al Calvario rappresentato dall’ascesa verso San Giovanni al Monte dove saranno proposti gli ultimi quadri: ci sarà l’episodio di Veronica che asciuga il volo di Gesù, la Crocifissione, la morte di Gesù, la deposizione, la pietà e la Resurrezione. La processione illuminata da fiaccole culminerà con l’ascesa al Calvario, un percorso suggestivo che si snoda dalle vie del centro fino alla chiesa di San Giovanni. Nel caso in cui le condizioni meteo fossero delle peggiori, la rappresentazione sarà proposta in forma ridotta nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio abate.

Riconosciuta da Europassione per l’Italia, la Passione di Quarona resta l’unica a essere proposta in provincia di Vercelli.

