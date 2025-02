Quarona accoglie il nuovo parroco don Giorgio. Oggi pomeriggio l’ingresso in paese e la celebrazione della prima messa.

nel pomeriggio di oggi, sabato 22 febbraio, la comunità parrocchiale di Quarona darà il benvenuto a don Giorgio Malvestio. Il nuovo parroco farà il suo ingresso ufficiale in paese, chiamato a seguire le realtà di Quarona, Doccio e Locarno.

Il ritrovo per la cerimonia di accoglienza al sacerdote è alle 15.30 nel parco dell’asilo Zuccone (in caso di pioggia la cerimonia sarà spostata nel salone dell’oratorio), con i saluti di cittadini e autorità, quindi ci si sposterà nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio abate dove don Giorgio celebrerà la prima messa. Al termine della funzione, ci sarà un rinfresco di benvenuto in oratorio.

Un sacerdoe di origini venete

Originario della provincia di Padova (è nativo di Camposampiero), classe 1971, don Malvestio ha ricevuto l’ordinazione nel 2015, iniziando il suo cammino sacerdotale a Oleggio; dal 2019 ha retto la parrocchia di Briga, che ha salutato pochi giorni fa dopo cinque anni. Ora lo attende la nuova esperienza quaronese.

