Allarme della Caritas: a Borgosesia poveri in aumento

Anche a Borgosesia è in continuo aumento il numero delle persone bisognose. Lo sa bene la Caritas parrocchiale, che si trova a confrontarsi quotidianamente con la situazione. La conferma è la crescita delle richieste per le “borse della spesa”: lo scorso anno ne venivano consegnate circa ottanta a settimana, adesso il numero è cresciuto a centodieci.

A Borgosesia sono 345 le persone che vivono in condizione di povertà e sono nella condizione di dover chiedere aiuti, dai generi alimentari di prima necessità a vestiario e prodotti per la casa. Più una serie di interventi occasionali di vario genere che portano il numero degli utenti vicino a quota 400. Tra i “nuovi poveri” ci sono persone che hanno sofferto la perdita del lavoro o altri fattori personali quali la disgregazione della famiglia.

La “macchina” degli aiuti sempre in funzione

Per dare un sostegno alle persone bisognose la Caritas cittadina non si ferma mai. È una realtà sempre presente e attiva. «E’ impossibile fermarsi con queste situazioni di estrema sofferenza per molte famiglie – dice suor Antonia Nuvoli, responsabile del gruppo di Borgosesia -. Cerchiamo di dare un aiuto a chi, spesso in silenzio e con imbarazzo, ci bussa alle porte per chiederci una mano».

Un aspetto che si modifica con il trascorrere del tempo è la nazionalità delle persone che si rivolgono alla Caritas: «Lo scorso anno abbiamo aiutato soprattutto famiglie provenienti dall’Ucraina in fuga dalla guerra – prosegue la religiosa -, ora a chiederci una mano sono anche numerosi italiani. Negli ultimi tempi sono purtroppo aumentate le persone che erano ben integrate nel mondo del lavoro ma che per svariate cause hanno perso tutto. Sono persone che si trovano a convivere per la prima volta con questa dura realtà, e passano a ritirare la borsa della spesa alla sera quando stiamo per chiudere o al mattino preso, in modo da non essere viste. E’ un aspetto veramente triste perchè in questi casi la condizione di povertà spesso si accompagna con la solitudine».

Borse della spesa ogni settimana

Per aiutare tutti la Caritas di Borgosesia prosegue nella distribuzione delle borse della spesa a cadenza settimanale: «A riceverle sono famiglie spesso indicate dagli assistenti sociali – spiega suor Antonia -: due volte al mese vengono consegnate con i generi alimentari a lunga conservazione, una volta a settimana con i prodotti freschi. Se in passato accadeva che alcune delle borse preparate non venivano ritirate, ora questo non succede più e tutte le borse vengono prese».

Una volta a settimana vengono consegnate le borse del fresco: «Per poter distribuire le borse con i prodotti freschi è fondamentale l’aiuto di due supermercati cittadini: la Carrefour e il Prestofresco che quasi quotidianamente ci consegnano prodotti ancora buoni ma che non possono più essere messi in vendita».

Oltre alla distribuzione di generi alimentari la Caritas offre anche alle persone bisognose il necessario per vestirsi e per la casa: al guardaroba della Caritas vengono distribuiti capi di abbigliamento, sia per bambini che per adulti, coperte, lenzuola, stoviglie e tutto quello che serve per l’igiene e la cura della casa.

