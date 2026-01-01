Anche l’elisoccorso di Borgosesia ha prestato soccorso a Crans-Montana

L’elisoccorso del 118 di stanza a Borgosesia è intervenuto la scorsa notte dopo il disastro della sera di Capodanno a Crans-Montana: lo ha reso noto Azienda Zero della Regione Piemonte.

A Crans-Montana ha operato anche l’elisoccorso di Borgosesia

L’emergenza che ha colpito Crans-Montana, in Svizzera, ha visto anche il contributo diretto del sistema sanitario piemontese. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 gennaio, è infatti intervenuto l’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso, decollato dalla base di Borgosesia per il trasferimento di un paziente coinvolto nella tragedia.

Il mezzo, messo a disposizione da Azienda Zero Piemonte, è partito alle 16.05 ed è atterrato a Sion circa venti minuti dopo. Dopo il recupero, il paziente è stato successivamente trasferito e ricoverato in una struttura ospedaliera della Lombardia, nell’ambito della collaborazione sanitaria transfrontaliera attivata in queste ore.

La disponibilità della Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha confermato la piena disponibilità a supportare le autorità svizzere nelle operazioni di soccorso e assistenza. Il presidente Alberto Cirio ha annunciato l’attivazione dell’intero sistema sanitario regionale, con la possibilità di mettere a disposizione posti letto negli ospedali del nord del Piemonte, personale medico specializzato e ulteriori mezzi di elisoccorso per il trasporto di pazienti in condizioni critiche.

Azienda Zero è in costante contatto con il Ministero degli esteri e con gli organismi sanitari europei per coordinare eventuali ulteriori interventi, mentre anche il sistema di Protezione civile piemontese si è detto pronto a collaborare, forte dell’esperienza maturata in missioni internazionali.

Dalla Regione è arrivato inoltre un messaggio di cordoglio e vicinanza alla comunità svizzera colpita dalla tragedia e alle famiglie italiane, insieme al ringraziamento rivolto a tutti gli operatori impegnati nelle attività di soccorso e assistenza.

