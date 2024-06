Apre ambulatorio distrettuale a Quarona: servirà soprattutto a chi è senza medico. Siglata una convenzione tra il Comune e l’Asl Vercelli per i locali, si accede su prenotazione.

Apre ambulatorio distrettuale a Quarona

Arriva un nuovo ambulatorio distrettuale per l’assistenza medica: il servizio sarà attivo già dalla prossima settimana a Quarona. Nei prossimi giorni saranno forniti i giorni di apertura e gli orari, oltre che i servizi. Intanto è stata firmata una convenzione tra Comune e Asl Vercelli per poter attivare il servizio.

«Una vittoria importante per il nostro paese, per chi è ancora senza medico e soprattutto per gli anziani e i fragili – spiega il sindaco Francesco Pietrasanta -. Mi sono adoperato in questi mesi per portare questa soluzione ai miei cittadini e finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo».

Un servizio per il paese

Chi è senza medico non dovrà più andare a Varallo o Borgosesia, ma chiamando il numero 366 9357 217 potrà prendere appuntamento dal medico della mutua distrettuale e andare nell’ambulatorio di via Lanzio per visite e impegnative. Proprio nei giorni scorsi l’Asl ha effettuato un sopralluogo.

«Questa è una soluzione temporanea ma che dà sollievo a chi è in difficoltà – riprende il primo cittadino -. Dopodiché dobbiamo proseguire sulla strada dell’assistenza diretta per tutti, trovando nuovi medici grazie alla prossima legge della montagna. E creando strutture con più medici di famiglia che possano assistere tutti grazie alle “aggregazioni funzionali territoriali”».

Un ambulatorio che può funzionare

Stando alla convenzione il Comune ha messo a disposizione dei medici di continuità assistenziale un ambulatorio di presidio completo di arredi, attrezzature e della rete informatica utile allo svolgimento delle prestazioni.

