Arriva McDonald’s a Borgosesia: il progetto è stato presentato al Comune. La struttura sarà realizzata in viale Varallo, non lontano dal centro sportivo.

Si fa decisamente concreta l’ipotesi dell’apertura di un McDonald’s a Borgosesia. Nei giorni scorsi è stato infatti presentato il progetto definitivo per la costruzione della struttura: e ora si attende la valutazione della commissione edilizia. A questo punto il locale non aprirà entro l’anno, ma i tempi di realizzazione indicano la primavera del 2025.

Con il progetto definitivo trova dunque conferma l’imminente apertura di un punto della storica catena di fast food, di cui si parla già da qualche mese. L’area individuata per ospitare il McDonald’s è alla periferia nord di Borgosesia, in viale Varallo. Si tratterà di una costruzione da nuovo, in un’area ora prativa, e non una ristrutturazione di edificio esistente. La proprietà dovrà anche realizzare un tratto di marciapiede per collegare il locale all’area in prossimità del Centro sportivo Milanaccio, per la sicurezza dei pedoni.

Il sindaco: una buona opportunità per la città

Il marchio statunitense è dunque destinato ad ampliare i propri punti vendita in zona: in Valsesia è già da anni presente a Romagnano, la nascita di quello borgosesiano sarà più comodo per la media e alta valle. Sfumata l’eventualità di una apertura entro la fine dell’anno, tra l’iter e la costruzione, si dovrà arrivare tra marzo e aprile del prossimo.

«Nelle scorse settimane è stato presentato il progetto definitivo in Comune – conferma il sindaco Fabrizio Bonaccio -, che ora passerà per la valutazione in commissione edilizia. I tempi sono un poco più lunghi in quanto rientra in un Piano di edilizia convenzionata. Considero l’arrivo di un McDonald’s una buona opportunità per Borgosesia, è un marchio di sicura presa che aggiunge valore al tessuto commerciale cittadino. Nella stessa zona poi è in corso il recupero di un’altra struttura, l’ex albergo Capitol, che tornerebbe così ad aprire dopo anni di chiusura e abbandono».

