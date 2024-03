McDonald’s arriva a Borgosesia: ecco dove potrebbe aprire il fast food. Il locale potrebbe già inaugurare l’attività entro l’anno. In zona al momento la catena è già presente a Romagnano.

Un McDonald’s nel futuro di Borgosesia. Si sta concretizzando l’arrivo di un locale della storica catena di fast food. Già individuata l’area, non dovrebbe mancare molto per la conferma e l’avvio dei lavori per realizzare la struttura. Il ristorante dovrebbe aprire entro l’anno.

In realtà, da tempo in città si rincorrono le voci sull’apertura di un McDonald’s, e ora sembra sia arrivato il momento. L’area individuata per ospitare gli spazi del fast food è alla periferia nord di Borgosesia, in viale Varallo. Il marchio statunitense è dunque destinato ad ampliare i propri punti vendita in zona: in Valsesia è già da anni presente il locale di Romagnano, la nascita di quello borgosesiano sarà più comodo per la media valle. Circa sei anni fa è poi stato aperto un locale della catena a Borgomanero.

Si aspetta la presentazione del progetto

Per la conferma si attende la presentazione del progetto definitivo in municipio, a quel punto potranno iniziare i lavori (si tratta di una costruzione da nuovo e non una ristrutturazione di edificio esistente), da cui deriverà la tempistica per l’apertura.

Anche in Comune c’è attesa di sapere se tutto verrà formalizzato: «L’arrivo di un McDonald’s sarebbe importante per Borgosesia – commenta il sindaco Fabrizio Bonaccio -, è un marchio conosciuto e di sicura presa che aggiungerebbe valore al tessuto commerciale cittadino. Borgosesia si conferma una realtà capace di attrarre attività e griffe di prestigio».