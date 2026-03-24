L’Asl riporta a Borgosesia la cardiologia e il primario. Avviato l’iter per trasformare il reparto in una struttura complessa e per assumere il personale.

L’Asl riporta a Borgosesia la cardiologia e il primario

Quattro posti letto di cardiologia in arrivo all’ospedale di Borgosesia, mentre dalla Regione si attende il via libera per la trasformazione del reparto in struttura complessa, vale a dire con un proprio primario.

La conferma arriva direttamente dal direttore generale Asl Vercelli Marco Ricci: «Il piano di potenziamento dell’ospedale di Borgosesia, già illustrato negli incontri con gli amministratori locali dell’Area Nord, prevede anche l’apertura di quattro posti letto per la degenza cardiologica».

Si cerca già il personale

L’Azienda sanitaria si sta già muovendo per poter avere il personale a disposizione: per avviare il servizio l’Asl ha indetto un concorso per il reclutamento di nuovi specialisti. E si attende anche il via libera della Regione: «Inoltre, a livello organizzativo, è stata inoltrata alla Regione Piemonte la proposta di attivazione della nuova struttura complessa cardiologia Borgosesia, mentre attualmente è una struttura semplice, che svolge attività ambulatoriale», ribadisce il direttore Ricci.

Ricorda ancora il direttore: «Oltre a quanto detto, nell’ambito dell’attivazione dei 20 nuovi posti Cavs riabilitativi abbiamo previsto la presenza anche del cardiologo con l’arrivo di nuovi specialisti».

Soddisfazione in Comune

La trasformazione di cardiologia in struttura complessa è una notizia attesa dall’amministrazione comunale di Borgosesia. «Siamo soddisfatti del risultato – spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Dopo quindici anni si torna a una struttura autonoma. Ci trasformiamo in struttura complessa ed è quello che fa la differenza, un ospedale è tale quando ha efficacia sulle acuzie».

E’ stato un lungo percorso quello di cardiologia: «Nel 2023 il tema dominante fu quello della cardiologia. Oggi finalmente possiamo avere sulla carta l’obiettivo di avere una cardiologia vera e propria. C’è massima soddisfazione per questo risultato ottenuto con la collaborazione dell’assessorato regionale alla sanità e con il direttore dell’azienda sanitaria Marco Ricci. Questo risultato è frutto di un percorso anche difficile, perché la scelta di dover far meno del punto nascite a Borgosesia è stata sofferta, ma si traduce in altri servizi che sono arrivati e che arriveranno».

Bonaccio ricorda infatti «l’attivazione della dei posti di riabilitazione, l’arrivo della risonanza magnetica total body, il pronto soccorso ristrutturato con quattro posti di osservazione. Sono progetti tangibili e non possiamo che esserne contenti. Un grazie alla direzione che sta lavorando con grande serietà al progetto sanitario».

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