Borgosesia, i quattro gol per tornare a sognare: ora serve il colpo ad Asti

Il Borgosesia cerca ad Asti la conferma dopo il poker all’Imperia

Il Borgosesia Calcio torna in campo oggi pomeriggio ad Asti, con l’obiettivo di dare continuità alla convincente vittoria per 4-2 conquistata contro l’Imperia. Dopo due sconfitte consecutive, i granata allenati da Thomas Forzatti hanno ritrovato entusiasmo e fiducia grazie a una prestazione di grande intensità. Ora li attende una trasferta delicata, contro una formazione che in classifica ha appena due punti di vantaggio sui valsesiani.

La sfida con i galletti rappresenta dunque un’occasione importante per risalire la classifica e cominciare ad allontanarsi dalle posizioni più pericolose. Il Borgosesia si presenta all’appuntamento con 9 punti, consapevole che il successo sull’Imperia deve rappresentare un punto di partenza. La squadra ha dimostrato di avere qualità e capacità di reazione, ma adesso è chiamata a confermare i progressi anche lontano dal campo di casa.

Contro l’Imperia una partenza travolgente: tre gol in mezz’ora

Il successo sui liguri è arrivato al termine di una partita che ha visto il Borgosesia dominare la prima mezz’ora di gioco. Ad aprire le marcature è stato Gerbino, a segno dopo appena dieci minuti. Poi i granata hanno continuato a spingere, trovando altre due reti con Berni e Cum. Un avvio travolgente che ha messo in grande difficoltà l’Imperia, avversaria considerata tra le formazioni più competitive della categoria.

Prima dell’intervallo gli ospiti hanno provato a rientrare in partita con Fofana, ma nella ripresa il Borgosesia ha ristabilito le distanze grazie alla seconda rete personale di Berni. La doppietta dell’attaccante ha completato il poker granata, rendendo inutile il successivo gol dei liguri, ancora firmato da Fofana, per il definitivo 4-2. Una vittoria che ha permesso ai valsesiani di interrompere la serie negativa e ritrovare il sorriso davanti ai propri sostenitori.

Forzatti soddisfatto: «Ora la parola d’ordine è continuità»

Al termine dell’incontro, il tecnico Thomas Forzatti non ha nascosto la soddisfazione per la risposta arrivata dai suoi giocatori. «C’era bisogno di dare una svolta e la risposta della squadra è stata impeccabile», ha commentato l’allenatore. Un successo costruito attraverso il lavoro svolto durante la settimana, con i granata capaci di mettere in pratica le indicazioni preparate in allenamento contro un’avversaria di valore.

«I ragazzi hanno riportato sul terreno di gioco ogni singolo dettaglio preparato in settimana. Progettare questa vittoria contro un avversario di primissimo ordine dà ancora più valore alla prestazione. Ora la parola d’ordine è continuità». Proprio quest’ultimo aspetto sarà fondamentale nella gara di Asti. Il Borgosesia deve dimostrare che il riscatto non è stato un episodio isolato, ma l’inizio di un percorso di crescita.

Classifica ancora corta, ad Asti punti pesanti in palio

La vittoria sull’Imperia ha consentito ai granata di salire a quota 9 punti, senza però abbandonare la zona calda della classifica. L’Asti ne ha 11 e rappresenta quindi una diretta concorrente nella corsa verso posizioni più tranquille. Un successo in trasferta permetterebbe al Borgosesia di superare i galletti, dando ulteriore slancio al momento positivo e migliorando sensibilmente la propria situazione.

Nelle posizioni di vertice, intanto, comanda l’Alessandria con 21 punti, davanti alla Biellese a quota 17 e al Millesimo con 15. Proprio lo scontro diretto tra Alessandria e Biellese rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della nona giornata. Per il Borgosesia, tuttavia, tutta l’attenzione è concentrata sulla trasferta di Asti: dopo i quattro gol rifilati all’Imperia, i granata cercano un’altra prestazione convincente per proseguire la risalita.

La nona giornata: spicca Alessandria-Biellese

Oltre ad Asti-Borgosesia, il programma della nona giornata propone diversi confronti importanti per la classifica. La sfida tra Alessandria e Biellese mette di fronte le prime due della graduatoria, mentre il Millesimo affronta la Sanremese. In calendario anche Gozzano-Chisola e Bra-Derthona, incontri che contribuiranno a definire gli equilibri del campionato.

Le altre gare in programma sono Imperia-Celle Varazze, Sestri Levante-Saluzzo, Lascaris-Fezzanese e Valenzana Mado-Ligorna. Una giornata che potrebbe portare cambiamenti sia nelle prime posizioni sia nella parte bassa della classifica. Per il Borgosesia l’obiettivo è tornare da Asti con punti preziosi, confermando i segnali incoraggianti mostrati nell’ultima partita casalinga.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati