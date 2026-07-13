Auto avvolta dalle fiamme a Crevacuore, intervengono i vigili del fuoco

Apprensione nei giorni scorsi a Crevacuore, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Per fortuna il conducente si è accorto subito del principio di incendio ed è riuscito ad accostare e a lanciare immediatamente l’allarme, consentendo l’arrivo dei soccorsi in tempi rapidi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero estendersi o provocare ulteriori danni.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone. Il conducente è riuscito ad allontanarsi dal mezzo prima che l’incendio si propagasse, mentre i pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento e di bonifica. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo, ma l’episodio si è risolto senza feriti.

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Accertamenti sulle cause del rogo

Dopo aver spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno verificato che non vi fossero ulteriori rischi per la circolazione e per l’ambiente circostante. L’auto ha riportato ingenti danni a causa delle fiamme, mentre gli accertamenti serviranno a chiarire l’origine dell’incendio.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di alcune persone residenti in zona, ma grazie alla tempestività dei soccorsi la situazione è tornata rapidamente alla normalità. Le verifiche tecniche proseguiranno per individuare le cause del guasto che ha provocato il rogo.

Foto d’archivio

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