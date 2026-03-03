Auto si ribalta nel canale tra Borgosesia e Valduggia: feriti i passeggeri. Intervento di vigili del fuoco, sanitari e polizia locale.

Auto si ribalta nel canale tra Borgosesia e Valduggia: feriti i passeggeri

Incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 marzo, lungo la strada che collega Borgosesia e Valduggia, dove un’auto è uscita di strada finendo la propria corsa capovolta nel canale che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e polizia locale.

Il fatto è avvenuto intorno alle 16.30. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo: la vettura ha sbandato, è uscita fuori strada e si è ribaltata nel corso d’acqua adiacente, terminando su un fianco.

L’intervento dei soccorritori

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza partita da Borgosesia: i passeggeri dell’auto sono stati presi in carico dal personale sanitario e sottoposti alle prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, prima del trasferimento al pront0 soccorso per ulteriori accertamenti. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni.

Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco di Varallo. Il loro intervento della squadra è valso alla messa in sicurezza del veicolo e il contenimento dello sversamento di carburante nel corso d’acqua.

I rilievi a cura della polizia locale di Borgosesia

L’episodio ha causato rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria, con disagi per gli automobilisti in transito nelle ore di punta del pomeriggio. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Borgosesia per i rilievi e per gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso. Accertamenti in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’uscita di strada.

