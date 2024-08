Bisogna restituire la casa alle famiglie sfollate di Pianezza: ma uno dei due edifici è messo male. La palazzina ha avuto il tetto completamente divelto.

Bisogna restituire la casa alle famiglie sfollate di Pianezza

A Borgosesia si lavora per far rientrare il prima possibile nelle loro case le famiglie sfollate dalle due palazzine danneggiate dal nubifragio che si è abbattuto una dozzina di giorni fa sulla città. Per alcune di loro i tempi potrebbero essere vicini, si ipotizzano otto-dieci giorni, servirà più tempo per le altre, il cui edificio è rimasto senza tetto.

Le due palazzine si trovano a Pianezza, prima di arrivare all’abitato, e si compongono di quattro appartamenti ciascuna. Sono dunque otto le famiglie che da mercoledì sono state costrette a lasciare gli alloggi. Gli interni almeno non hanno subito danni, ma le condizioni dei due immobili non garantivano l’abitabilità prima di verifiche e ripristini.

Primi rilievi dei tecnici

«Un ingegnere strutturista ha già compiuto i primi rilievi nell’ottica di velocizzare i tempi degli interventi – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Per la casa meno danneggiata sembra che in una decina di giorni la situazione possa risolversi e permettere il rientro. Ce ne vorrà certo di più per l’altra, che ha avuto il tetto completamente divelto e pure l’intera travatura che lo sorreggeva. Si spera siano sufficienti un paio di mesi».

Sono una ventina le persone che hanno dovuto lasciare le case, tra loro anche una bimba di pochi mesi. Delle otto famiglie, sei hanno trovato ospitalità da parenti, altre due sono alloggiate in strutture ricettive della zona messe a disposizione dal Comune: «E’ molto doloroso vedere queste famiglie che all’improvviso si sono ritrovate senza casa – aggiunge il primo cittadino -. Spero che quanto prima il problema si possa risolvere, il Comune starà loro accanto in tutti i modi possibili. Va segnalato che, come accaduto in passato, i borgosesiani hanno ancora una volta dato prova di grande spirito di solidarietà, tanto che sono già stato contattato da una famiglia che ha messo a disposizione il proprio alloggio, vuoto, per accogliere chi è rimasto senza casa».

