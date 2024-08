Solidarietà agli sfollati di Borgosesia: famiglia mette a disposizione un proprio alloggio. Il punto della situazione a due giorni dal nubifragio che ha colpito la città.

Solidarietà agli sfollati di Borgosesia: famiglia mette a disposizione un proprio alloggio

Le otto famiglie che l’altro giorno hanno dovuto abbandonare i loro alloggi in frazione Pianezza di Borgosesia hanno trovato sistemazioni provvisorie da parenti e in altre strutture. Ma il disastro ha anche fatto scattare la solidarietà di qualche privato. «Sono già stato contattato da una famiglia – racconta il sindaco Fabrizio Bonaccio – che ha messo a disposizione il proprio alloggio, vuoto, per accogliere chi è rimasto senza casa. Un gesto di grande altruismo, che ben rappresenta lo spirito della nostra gente. Spero che quanto prima il problema di queste famiglie così duramente colpite si possa risolvere, il Comune starà loro accanto in tutti i modi possibili».

In tutto, si tratta di una quindicina di persone. Due famiglie sono state sistemate in strutture messe a disposizione dal Comune, il resto ha trovato ospitalità da amici o parenti.

Un nubifragio breve ma molto violento

A meno di due giorni dal disastro, il Comune ci tiene a fare il punto della situazione. Il danno più grosso è quello di Pianezza, dove due edifici sono stati centrati da una tromba d’aria che ne ha sollevato i tetti, lasciandoli completamente inagibili. Il resto della città ha dovuto fare i conti con una violenta grandinata, che ha rovesciato a terra chicchi in alcuni (fortunatamente rari) casi era grossi come palline da golf.

Gli accumuli di grandine, che in alcune zone della città hanno raggiunto i 40 centimetri di spessore, hanno costretto il sindaco a ordinare l’uscita dei mezzi spazzaneve, per poter liberare la sede stradale.

La macchina dei soccorsi

«Mercoledì pomeriggio la nostra città è stata al centro di un evento atmosferico di eccezionale violenza – commenta ancora Bonaccio -. Abbiamo predisposto immediatamente i primi interventi necessari per mettere in sicurezza la viabilità e le aree abitate. La nostra polizia municipale e gli operai del Comune si sono subito attivati per tutelare i cittadini e ripristinare la normalità».

Fortunatamente sul fronte della viabilità, rimossa la grandine e ripuliti alcuni rami che si erano abbattuti sulle carreggiate, non ci sono stati grossi problemi. Non è così invece per quanto riguarda gli edifici danneggiati a Pianezza: «Stiamo valutando con gli abitanti l’entità dei danni – dice il sindaco -. Pare che, oltre ai tetti, gli edifici presentino anche danni strutturali che richiederanno accurate valutazioni. Nel frattempo, sono all’opera i nostri tecnici per valutare i danni subiti da alcuni edifici pubblici: stiamo cercando di capire di che entità siano, per intervenire tempestivamente e ripristinarne la totale operatività».

A seguito del verbale dei vigili del fuoco che hanno effettuato il sopralluogo, è stata emessa un’ordinanza che vieta alle famiglie il rientro negli edifici danneggiati.

