Bogosesia piange Zita Ravelli, parente dello storico prete alpinista don Luigi. La donna aveva 85 anni, funerale celebrato a Crevacuore.

La frazione di Orlongo di Borgosesia piange Zita Ravelli, scomparsa all’età di 85 anni. La donna, malata da tempo, si è spenta mercoledì scorso. Il funerale è stato celebrato sabato a Crevacuore, paese dove si era trasferita negli ultimi anni per stare vicino alla famiglia.

Molto conosciuta e stimata, Zita viene ricordata come una mamma e una nonna affettuosa, sempre attenta agli altri e profondamente legata a Orlongo, luogo delle sue radici e al quale è rimasta legata per tutta la vita. Figlia di Carlo Ravelli, apparteneva a una famiglia storica del territorio, imparentata con lo storico prete alpinista don Luigi e con il canonico Giuseppe Ravelli.

Aveva lavorato alla Fiat

Dopo l’infanzia trascorsa tra Borgosesia e il Biellese, Zita si era trasferita a Torino, dove aveva sposato Domenico Sorbelli, apprezzato meccanico presso le officine dell’Azienda Trasporti. Anche lei aveva lavorato per molti anni alla Fiat, prima di dedicarsi completamente alla famiglia. Dal loro matrimonio era nata Elvira, che oggi esercita la professione di ginecologa.

Con il pensionamento, i coniugi erano rientrati a Orlongo, stabilendosi nella casa paterna. Qui Zita si era presa cura con grande dedizione della campagna e dell’orto, mantenendo vivo il legame con la terra e con le tradizioni del paese.

Il trasferimento a Crevacuore

Con il passare degli anni e l’insorgere dei problemi di salute, il trasferimento a Crevacuore, in Valsessera, accanto alla figlia e ai nipoti, pur continuando a tornare a Orlongo per brevi periodi.

Le esequie si sono svolte sabato a Crevacuore, dove ora Zita Ravelli riposa nel cimitero del paese. Alla famiglia e ai suoi cari si stringe l’affetto dell’intera comunità di Orlongo, che conserverà nel tempo il ricordo di una donna discreta, laboriosa e profondamente legata alle proprie origini.

