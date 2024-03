Borgo calcio sconfitto a Voghera: granata propositivi, ma la zampata vincente è dei padroni di casa. I valsesiani sempre più vicini alla retrocessione.

Non è proprio la stagione fortunata per il Borgosesia calcio: nella trasferta di oggi, domenica 24 marzo, i granata sono stati battuti per 1-0 dal Voghera. Una sconfitta che appunto con un pochino di buona sorte in più poteva essere evitata.

I padroni di casa del resto sono andati a segno proprio nel momento in cui i granata producevano il loro maggiore sforzo, intorno alla metà della ripresa. Ora per la formazione di Cretaz ci sono ancora 18 punti a disposizione, ma ormai solo la matematica tiene i granata in serie D.

I granata “escono” nella ripresa

Oggi si è visto un Borgo in difficoltà nel primo tempo, molto meglio nella ripresa quando ha creato occasioni insidiose. Dopo appena cinque minuti di gioco Gerace anticipa Vittoni in uscita e tira in porta, ma l’intervento di Gilli in spaccata è determinante.

Un’occasione capita anche agli ospiti con Manara che viene fermato al momento di concludere da Losio, ma l’arbitro lascia correre. Il primo tempo prosegue con i granata prevalentemente sulla difensiva. E se al 45′ il punteggio è ancora sullo 0-0, va ringraziata soprattutto la grande prestazione di Vittoni.

Nella ripresa mister Cretaz carica i suoi e chiede una reazione, anche perchè nei primi 45 minuti il Borgosesia si è visto una sola volta nell’area della Vogherese. E i granata partono bene, impensierendo in più occasione la retroguardia di casa.

Purtroppo al 24’ la palla arriva in area granata, ci sono una serie di rimpalli, Losio arriva da dietro e spara in porta, infilando Vittoni. Il Borgo ceca anche il pareggio, ma rischia di subire il raddoppio.

