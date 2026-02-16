Seguici su

Borgo, migliaia di spettatori per l’ultima sfilata di carnevale. VIDEO

Carri e mascherate hanno percorso il consueto anello con approdo in piazza. Al termine, le classifiche dei rioni.

Complice la bella e mite giornata, la terza e ultima sfilata del Carnevale di Borgosesia ha fatto resistrare il pienone. Ieri, domenica 15 febbraio, erano migliaia le persone che hanno voluto vedere lo spettacolo dei sei carri allegorici e delle tre mascherate che sfilavano percorrendo il consueto anello tra il centro e le vie Combattenti e Sesone.

Per chi se la fosse persa, ecco qui un bel video realizzato da Fabio Pasquali e pubblicato sul canale YouTube PFVideo.

La proclamazione dei vincitori

Al termine dell’evento, come da tradizione, il momento più atteso dai rioni della città: la proclamazione delle classifiche di Palio e Minipalio, che premiano rispettivamente il carro e la mascherata a piedi giudicate migliori.

Quest’anno è stato il rione Montrigone a conquistare il primo posto nella sfida tra i carri allegorici con “La paura è solo paglia”. Seconda posizione per Valbusaga con “Bufale Express”, terzo il rione Bettole con “Aldilà delle armi”, quarti i Mola Mai con “Finché morte non ci separi”, quinto Cravo con “Un mare di paura” e sesto il rione Fornace con “Scusate se ci divertiamo”.

Per quanto riguarda invece le mascherate a piedi, a salire sul gradino più alto del podio è stato il gruppo di Agnona con “Il circo dei ruoli”, secondo gli E.le.Menti dal Borg con “Altrove” e terzo posto per i Tiratardi con “Shedeh”.

