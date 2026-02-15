Carnevale di Borgosesia, il Palio 2026 va al carro di Montrigone. Il rione conferma la vittoria dello scorso anno. Il Minipalio alla mascherata di Agnona. Piazza stracolma di gente.

Carnevale di Borgosesia, il Palio 2026 va al carro di Montrigone

Il rione Montrigone conserva il Palio vinto lo scorso anno. Si sono concluse oggi pomeriggio, domenica 15 febbraio, al termine della terza e ultima sfilata in piazza, le premiazioni del Carnevale di Borgosesia. E dal palco sono stati annunciati i vincitori del Palio dei rioni e del Minipalio, oltre ai premi speciali che hanno suggellato l’edizione 2026.

Grande festa dunque per il rione Montrigone, che conquista il primo posto nella sfida tra i carri allegorici con “La paura è solo paglia”. Seconda posizione per Valbusaga con “Bufale Express”, terzo il rione Bettole con “Aldilà delle armi”, quarti i Mola Mai con “Finché morte non ci separi”, quinto Cravo con “Un mare di paura” e sesto il rione Fornace con “Scusate se ci divertiamo”.

Un risultato arrivato al termine di settimane di lavoro e di tre sfilate che hanno portato in piazza colori, musica e tanta partecipazione.

Minipalio: vittoria per Agnona

Per quanto riguarda invece le mascherate a piedi, a salire sul gradino più alto del podio è stato il gruppo di Agnona con “Il circo dei ruoli”, secondo gli E.le.Menti dal Borg con “Altrove” e terzo posto per i Tiratardi con “Shedeh”.

Questi gli altri premi:

Premio speciale alle maschere di Grignasco “La truna dal Giuan”

Nuovo Premio satira al rione Valbusaga, per il carro dedicato alle promesse del treno.

Premio colore “Giacomo Baldo” per le mascherate agli E.Le.Menti dal Borg.

Premio colore “Giacomo Baldo” per i carri al rione Montrigone.

Ringraziamenti e solidarietà

Dal palco sono stati rivolti ringraziamenti a enti, volontari e sponsor che sostengono la manifestazione. Ricordato anche l’impegno solidale del Carnevale a fianco di Agape, realtà che aiuta le donne vittime di violenza.

Il Peru ha voluto esprimere un grazie speciale ai rioni, definiti «vera anima del carnevale», e al Comitato organizzatore, per il lavoro che ogni anno rende possibile uno degli appuntamenti più sentiti del territorio.

