A Borgosesia nella primavera 2025 l’agente della polizia locale Alex Franciosa ha salvato un automobilista colpito da arresto cardiaco mentre era alla guida. L’uomo, avvertendo un improvviso malessere, era riuscito a fermare la vettura prima di perdere conoscenza. Una manciata di istanti ha separato il pericolo dalla speranza, grazie all’intervento dell’agente in servizio.

Di fronte alla gravità della situazione, Franciosa ha avviato senza esitazione le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Ha continuato a prestare soccorso fino all’arrivo del 118, intervenuto per proseguire l’assistenza e organizzare il trasporto in ospedale. Un’azione compiuta con lucidità e sangue freddo, in una circostanza nella quale ogni secondo poteva rivelarsi decisivo.

Un encomio davanti a tutto il consiglio comunale

Quel gesto non è passato inosservato. In apertura dell’ultima seduta del consiglio comunale di Borgosesia, il sindaco Fabrizio Bonaccio ha voluto rendere omaggio all’agente, consegnandogli un encomio pubblico a nome dell’amministrazione e della cittadinanza. Un riconoscimento per aver contribuito a salvare una vita, ma anche per la professionalità dimostrata in un momento di estrema emergenza.

La cerimonia è stata accompagnata dalle parole di gratitudine del primo cittadino. «In apertura del consiglio comunale ho avuto il piacere di consegnare all’agente della polizia locale Alex Franciosa l’encomio per il gesto che ha salvato una vita umana», ha dichiarato Bonaccio. Un ringraziamento pubblico a chi ha saputo agire con coraggio, trasformando una situazione drammatica in una storia a lieto fine.

Il grazie del sindaco e una lezione per tutti

«Con un intervento di rianimazione tempestivo ed efficace ha soccorso un cittadino in arresto cardiaco, dimostrando grande professionalità, preparazione, prontezza e sangue freddo. Grazie, Alex, da parte di tutta la nostra comunità». Sono le parole con cui il sindaco ha voluto sottolineare il valore di un gesto che ha fatto la differenza e che merita la riconoscenza dell’intera città.

L’episodio ricorda quanto sia importante conoscere le tecniche di primo soccorso, soprattutto per chi opera quotidianamente sul territorio e può trovarsi ad affrontare situazioni di emergenza. La preparazione e la tempestività possono davvero salvare una vita, come dimostrato dall’intervento di Franciosa. Una vicenda che restituisce anche il volto più umano e prezioso del lavoro svolto dalla polizia locale.

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