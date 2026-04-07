Borgosesia, per alcuni giorni transito vietato lungo un tratto di viale Varallo. In programma lavori alle fognature tra il centro sportivo e l’ex Capitol.

Borgosesia, per alcuni giorni transito vietato lungo un tratto di viale Varallo

Modifiche alla viabilità a Borgosesia da oggi, martedì 7 aprile, per consentire interventi sulla rete dei sottoservizi. L’ufficio viabilità del Comune ha disposto la chiusura al traffico di un tratto di viale Varallo, nel segmento di rettilineo compreso tra il centro sportivo Milanaccio e l’Hotel Capitol.

Lo stop alla circolazione inizia oggi alle 13.30 e resterà in vigore fino a venerdì 10 aprile alle 20. Dopo una riapertura temporanea nel fine settimana, la stessa porzione di strada verrà nuovamente interdetta da lunedì 13 aprile alle 8.30 fino a mercoledì 15 aprile alle 20.

Consentito il passaggio ai residenti

Sarà comunque garantito il passaggio ai residenti, mentre per tutti gli altri automobilisti sono previste deviazioni lungo la strada provinciale 299 sulla sponda destra oppure attraverso l’anello basso delle frazioni.

«La chiusura al traffico – spiegano dagli uffici comunali – è necessaria per lavori non rinviabili ai sottoservizi. Si invita la cittadinanza a utilizzare percorsi alternativi per limitare i disagi». Il sindaco Fabrizio Bonaccio e l’assessore alla viabilità Paolo Urban esprimono rammarico per i disagi, ringraziando i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante il periodo dei lavori.

Cambiano i percorsi dei pullman Atap

Nel periodi di traffico interrotto cambiano così i tragitti dei pullman Atap

in direzione di Vercelli/Trivero: devieranno sul ponte Isolella, SP 299, ponte sul fiume Sesia, via Nicolao Sottile, via alle Manifatture, via Gilardi, via Sottile, viale Varallo, Centro Sportivo Milanaccio, inversione di marcia e percorso normale

in direzione di Varallo: giunte in viale Varallo Centro Sportivo Milanaccio effettueranno inversione di marcia, via Sottile, via XX Aprile, via Generale cantone, via Mombarone, via Sottile, ponte sul fiume Sesia, SP 299, ponte Isolella e percorso normale.

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