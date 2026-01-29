Borgosesia, ancora in ospedale uomo investito ad Aranco. Ricoverato a Vercelli per un trauma alla testa, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Borgosesia, ancora in ospedale uomo investito ad Aranco

Si trova ancora ricoverato in ospedale a Vercelli un uomo che è stato investito giovedì scorso nei pressi del ponte di Aranco a Borgosesia. Si tratta di una persona sulla cinquantina molto conosciuta per il suo lavoro di impresario edile, tant’è che anche sui social molti hanno chiesto notizie delle sue condizioni di salute. Tutti lo conoscono come Jimmy.

E’ lui stesso ad averci inviato una fotografia dal suo letto di ospedale. Purtroppo dopo essere stato urtato dall’auto ha picchiato la testa sull’asfalto, per cui si è dovuto procedere con la massima cautela. Fino all’altro giorno la prognosi non era ancora stata sciolta, ma l’uomo non è giudicato in pericolo di vita. Occorrerà però ancora del tempo prima di avere indicazioni certe sul decorso.

L’incidente all’uscita di viale Fassò

Come detto, l’uomo è stato investito all’ingresso di Borgosesia, poco metri dopo il ponte di Aranco, in viale Fassò davanti all’ingresso di Parco Magni. A investirlo a ridosso del passaggio pedonale una Lancia Y che stava procedendo dal centro città verso Aranco. Alla guida una donna residente in zona. La conducente sarebbe stata abbagliata dal sole non accorgendosi del pedone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso, presente anche una ambulanza che ha proceduto al ricovero in ospedale a Borgosesia e poi a Vercelli in codice giallo. Il cinquantenne ha riportato un trauma cranico, tale appunto da portare alla riserva sulla prognosi. Da ricordare che la sera successiva, venerdì 23 gennaio, a Grignasco una giovane è stata investita sempre in prossimità di un passaggio pedonale a Grignasco.

