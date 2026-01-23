Incidente a Grignasco, una giovane investita sulla strada provinciale. LE FOTO

Incidente a Grignasco, una giovane investita sulla strada provinciale. La ragazza è stata soccorsa e portata in ospedale su un’ambulanza.

Incidente a Grignasco, una giovane investita sulla strada provinciale

Una giovane è stata investita da una vettura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio, in una zona centrale di Grignasco. Più precisamente, è accaduto lungo via Martiri (la strada provinciale 75 che attraversa il paese), all’altezza del negozio di arredamento. Qui tra l’altro c’è anche un passaggio pedonale, ma non è ancora stato stabilito il punto esatto dell’impatto.

In viaggio verso il pronto soccorso

La giovane è stata soccorsa sul posto e poi caricata su un’ambulanza della Croce blu, che si è diretta al pronto soccorso. Presenti i carabinieri di Romagnano per la gestione del traffico e per i rilievi di prassi. Il transito dei veicoli è rimasto a lungo rallentato, con la formazione di code, durante le operazioni di soccorso.

Al momento non si hanno altre informazioni, né sulle condizioni della ferita, e nemmeno sulla dinamica dei fatti.

