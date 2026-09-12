Borgosesia si anima: due giorni di sport, musica, colori e festa in città

Borgosesia si trasforma in questo fine settimana in una grande palestra a cielo aperto con la nuova edizione della Festa dello sport. Ben 37 associazioni e società saranno presenti tra piazza Martiri, piazza Mazzini, via Combattenti e i giardini Lea Schiavi, ciascuna con una propria postazione dedicata a esibizioni, incontri e prove aperte al pubblico.

L’obiettivo è offrire una grande vetrina dello sport del territorio e, allo stesso tempo, dare a bambini e ragazzi la possibilità di conoscere discipline diverse proprio all’inizio della nuova stagione. Accanto alle attività sportive troveranno spazio anche musica, aperitivi, iniziative solidali e momenti di intrattenimento capaci di coinvolgere l’intero centro cittadino.

Il programma di sabato

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio di oggi, sabato 12 settembre. Tra gli appuntamenti principali:

ore 15: apertura della festa e presentazione delle discipline;

apertura della festa e presentazione delle discipline; dal pomeriggio: prove subacquee di Friendivers Asd in piscina mobile;

prove subacquee di Friendivers Asd in piscina mobile; 15.30-17.30: balletti e lezioni di prova con Incontra la Danza Asd;

balletti e lezioni di prova con Incontra la Danza Asd; ore 15.30: spettacolo “Aladdin” di Sesiart’è;

spettacolo “Aladdin” di Sesiart’è; ore 15.30: premiazione di associazioni e atleti distintisi durante l’anno;

premiazione di associazioni e atleti distintisi durante l’anno; ore 17: presentazione di Borgosesia Calcio e Valsesia Basket, con giovanili e prime squadre;

presentazione di Borgosesia Calcio e Valsesia Basket, con giovanili e prime squadre; dalle 18: “Aperitivi in musica” nei bar cittadini.

Durante il pomeriggio sarà possibile avvicinarsi a numerose discipline: basket, calcio, volley, atletica, ciclismo, scherma, tiro con l’arco, sport invernali, danza, ginnastica ritmica, cheerleading, arti marziali, boxe e attività subacquee. Il filo conduttore sarà la possibilità non soltanto di assistere, ma anche di provare direttamente molte delle attività proposte.

Domenica tra esibizioni e Color Fun

Domani, domenica 13 settembre, la Festa dello sport tornerà ad animare il centro con un nuovo pomeriggio di attività:

dalle 15 alle 17: esibizioni negli stand tra piazza Mazzini e le vie vicine;

esibizioni negli stand tra piazza Mazzini e le vie vicine; in programma musical, powerlifting, danza, ginnastica ritmica e cheerleading;

ore 17: partenza della Color Fun da piazza Mazzini;

partenza della Color Fun da piazza Mazzini; percorso attraverso diverse vie e quartieri cittadini, con ritorno nel cuore della città;

partecipazione gratuita e possibilità di acquistare gadget e prodotti color;

ricavato delle vendite destinato all’associazione Passepartout.

La Color Fun sarà una corsa non competitiva aperta a tutti, accompagnata da musica, animazione e lanci di colore. Partenza e arrivo saranno in piazza Mazzini, con un tracciato che toccherà, tra le altre, via Cairoli, viale Varallo, via Lenot, via Circonvallazione, via Roma, piazza Cavour, parco Magni e viale Vittorio Veneto.

Anche il gospel entra nella festa

A completare il fine settimana sarà anche “Melting Pot-Dove le culture si uniscono”, settima edizione del Gospel Workshop Borgosesia organizzato da Sunrise Aps Musica e Cultura. Le attività si svolgeranno sabato e domenica al palazzetto Loro Piana e confluiranno nel concerto conclusivo previsto domenica alle 19 in piazza Garibaldi.

«Attendiamo un pubblico numeroso e variegato – sottolineano il sindaco Fabrizio Bonaccio e gli assessori Paolo Urban e Marco Buonamici –. Come sempre questo appuntamento è uno dei più amati e partecipati della nostra città, pensato per tutta la famiglia, un’occasione per ritrovarsi nel centro città, viverlo in modo diverso e trascorrere insieme un fine settimana ricco di energia, emozioni e condivisione. Vi aspettiamo per festeggiare insieme».

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