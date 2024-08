Borgosesia conta i danni dopo la grandinata. NUOVI VIDEO

Borgosesia conta i danni dopo la grandinata. Decine di interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, caduta massi, tetti scoperchiati e allagamenti.

Borgosesia conta i danni dopo la grandinata

Sono al lavoro dal pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, decine di operatori dei vigili del fuoco per sistemare alcuni dei danni creati dalla grandinata che ha colpito la città tra le 15.30 e le 16 circa. Squadre di vigili del fuoco sono intervenute dal distaccamento di Varallo, dai volontari di Romagnano Sesia e Cravagliana. E in aggiunta è arrivata anche quella con l’autoscala dalla centrale di Vercelli. Tutti sono stati impegnati per alberi pericolanti, caduta massi, tetti scoperchiati e allagamenti.

Oltre a ciò, ci sono tutti i danni su orti, auto, proprietà private, giardini, sentieri e strade minori. La conta è appena iniziata.

Mezz’ora da incubo

La città ha vissuto una mezz’ora di paura, con acqua e grandine che cadevano a secchiate, e in più un forte vento che spezzava i rami degli alberi. Qui sotto, tre video arrivati da lettori (che ringraziamo) che testimoniano bene che cosa è accaduto. Il primo è stato realizzato da un bar in via XX Settembre, il secondo da un balcone che si affaccia sulla rotatoria al termine di piazza Garibaldi. Il terzo infine, è un video realizzato da un balcone nella zona della rotonda di Sant’Anna. Ringraziamo di cuore i lettori che ce li hanno inviati, così come la foto qui sopra scatta in zona Sant’Anna.

Sono comunque numerose le foto e i video che gli utenti dei social hanno postato come testimonianza di questo episodio. Anche lo scorso anno a metà luglio la città fu colpita da una violenta grandinata che fece parecchi danni, ma di intensità certamente più modesta di quella di oggi.

