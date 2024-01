Il “treno rinnovatore” al lavoro sulla ferrovia Novara-Varallo. La grande macchina è stata notata da parecchia gente: ecco che cosa sta facendo.

Il “treno rinnovatore” al lavoro sulla ferrovia Novara-Varallo

Questa settimana sono ripresi i lavori di manutenzione lungo la tratta Varallo-Novara, nella parte valsesiana della linea. A fare il punto della situazione il vice sindaco di Varallo Eraldo Botta: «In questi giorni potrà capitare di vedere sulla ferrovia, tra Varallo e Borgosesia, un treno di grandi dimensioni, denominato “treno rinnovatore”, che provvederà alla manutenzione e sostituzione di traversine e binari sulla tratta citata. I lavori fanno parte della riqualificazione della linea, da parte delle Ferrovie dello Stato».

Va ricordato che la linea è sospesa, ma viene utilizzata per il treno turistico in attesa che si possa riprendere anche un normale traffico ferroviario come un tempo.

La speranza e la polemica

Secondo Botta, tutto ciò è sempre una buona notizia che dimostra che il progetto di far tornare le corse quotidiane sulla tratta è sempre vivo. «Grazie a Rfi – commenta Botta su un post -, ai dirigenti e a tutto il personale per questi lavori, alla Fondazione ferrovie dello Stato e in particolare al suo direttore generale Luigi Cantamessa per aver sempre creduto nella nostra linea e non aver mai smesso di investire su una delle più suggestive linee d’Italia».

Posizione totalmente contraria è quella dell’ex deputato Paolo Tiramani: «Milioni di euro per tenere in vita una linea solo per il treno storico? Una follia italiana. Sia chiaro sono sempre stato a favore di un treno utilizzato come metropolitana leggera da Varallo a Milano. Sono però passati 7 anni da quando Eraldo Botta prometteva l’imminente riapertura. Quindi si diano tempi certi, altrimenti questi soldi, come credo, sono soldi buttati. Non si campa in eterno di una promessa elettorale irrealizzabile».