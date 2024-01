Varallo, ha compiuto 100 anni l’ex segretaria di Gianni Agnelli. Iride Rossetti è da qualche anno ospite a Casa Serena.

Varallo, ha compiuto 100 anni l’ex segretaria di Gianni Agnelli

Cento anni trascorsi tra dedizione al lavoro, la passione per i viaggi e per la cultura per Iride Rossetti. L’amministrazione comunale ha reso omaggio, nel giorno del suo centesimo compleanno la signora Rossetti ospite di Casa Serena.

«Un traguardo – racconta la nuora – raggiunto con tanta serenità e tranquillità. Si è impegnata molto nel lavoro e si è dedicata alle sue passioni: i viaggi e la cultura. Una persona estremamente solare, sempre sorridente e che non si lamenta mai».

Il lavoro a fianco di Gianni Agnelli

Le sue origini non sono valsesiane, è nata a Solero in provincia di Alessandria, ma già da bambina, con la famiglia, si è trasferita a Torino dove è cresciuta e ha studiato. Ha iniziato a lavorare prestissimo, all’età di 14 anni venendo assunta in Fiat dove ha svolto la mansione di dattilografa diventando poi nel tempo segretaria di alcuni importanti funzionari.

Per un periodo è stata anche segretaria di Gianni Agnelli che descrive come una persona estremamente educata e rispettosa. Avendo iniziato a lavorare molto presto è andata in pensione a 55 anni iniziando a dedicare il proprio tempo alle passioni: i viaggi, il teatro, il cinema e l’opera. Ma anche frequentando le attività proposte dall’associazione Ugaf riservata a chi ha lavorato all’interno della Fiat che, in occasione di questo traguardo importante, ha fatto recapitare a Casa Serena un omaggio floreale per la signora Rossetti.

L’arrivo in Valsesia

«Ha vissuto da sola fino a 91 anni – racconta ancora la nuora – e avrebbe desiderato continuare ma a causa del trasferimento del suo unico figlio in Valsesia ha dovuto decidere di abbandonare Torino e di trasferirsi a Varallo nella struttura di Casa Serena. Il suo spirito solare ha conquistato tutti all’interno della struttura. Le è sempre piaciuto vestire bene e avere i capelli in ordine con tanto di piega settimanale, ha sempre dato enorme importanza a questo aspetto e non usciva mai di casa senza prima essersi preparata a dovere».

Quando le si chiede se non si sia stufata di essere qui da un secolo lei risponde che sì, qualche volta si sente stufa ma, non essendo mai tornato nessuno dopo la morte, lei preferisce stare qui dove conosce già tutto quello che le serve.