Borgosesia, ora servono punti: in Liguria uno scontro che pesa

Il Borgosesia torna in campo oggi, sabato 7 novembre, alle 16.30, per affrontare in trasferta la Fezzanese nell’undicesima giornata del girone A di Serie D. Dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro la capolista Alessandria, la formazione allenata da mister Forzatti cerca una pronta reazione. In palio ci sono punti pesanti per la classifica, considerando che i granata precedono di appena due lunghezze i liguri.

Il Borgosesia si presenta all’appuntamento con 12 punti conquistati nelle prime dieci giornate, che valgono il dodicesimo posto in graduatoria. La Fezzanese, invece, è ferma a quota 10 e occupa la sedicesima posizione. Una sfida diretta da affrontare con grande attenzione, perché il risultato potrebbe avere conseguenze importanti nella corsa per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.

Le vittorie con Imperia e Asti hanno mostrato il potenziale granata

Prima della battuta d’arresto contro l’Alessandria, il Borgosesia aveva ritrovato entusiasmo grazie a due successi convincenti. Il 4-2 contro l’Imperia e il 3-0 ai danni dell’Asti avevano messo in evidenza le qualità offensive della squadra. Due vittorie che avevano restituito fiducia all’ambiente, dimostrando come i granata possano essere competitivi contro avversarie di buon livello.

La sconfitta con la capolista non cancella quanto di positivo è stato fatto nelle settimane precedenti, ma conferma la necessità di trovare maggiore continuità. Contro la Fezzanese serviranno concentrazione, equilibrio e concretezza negli ultimi metri. L’obiettivo è tornare subito a muovere la classifica, evitando che il distacco dalle formazioni impegnate nella lotta per la salvezza si riduca ulteriormente.

Gozzano, la risalita passa anche dalla sfida al Derthona

Il Gozzano, intanto, ha impiegato appena una settimana per recuperare terreno in classifica. La formazione allenata da mister Guidetti è risalita al decimo posto con 14 punti, grazie alla vittoria nel recupero contro il Celle Varazze e al pareggio conquistato domenica sul campo del Saluzzo. Due risultati che hanno restituito tranquillità ai rossoblù, dopo un periodo nel quale la graduatoria aveva iniziato a destare qualche preoccupazione.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre, alle 14.30, quando il Gozzano ospiterà il Derthona, formazione che occupa la sesta posizione con 16 punti. Un confronto impegnativo ma anche ricco di opportunità, perché un risultato positivo permetterebbe ai rossoblù di consolidare la propria posizione e di proseguire il percorso di crescita avviato nelle ultime giornate.

Guidetti: «Il nostro obiettivo resta la salvezza»

Il tecnico del Gozzano mantiene comunque i piedi ben saldi a terra e indica con chiarezza la strada da seguire. «I nostri obiettivi sono la salvezza, lottare in ogni partita e valorizzare i giovani», ha spiegato Guidetti. Nessuna intenzione di cambiare gli obiettivi stagionali, dunque, nonostante i segnali incoraggianti arrivati dagli ultimi risultati e il recupero di alcune posizioni in classifica.

«Dobbiamo avere la bravura per lasciarci alle spalle almeno sei squadre e conquistare in fretta la salvezza», ha aggiunto l’allenatore. Il confronto con il Derthona rappresenterà un altro banco di prova per verificare i progressi della squadra. Per Borgosesia e Gozzano sarà un fine settimana importante, con entrambe le formazioni chiamate a cercare punti e continuità in un campionato ancora molto equilibrato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati