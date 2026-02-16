Carnevale di Borgosesia, i guanti di Federica Brignone volano a 1.260 euro. Ottimo risultato al termine dell’asta organizzata per sostenere l’associazione Agape.

Da 90 a 1.260 euro in appena 27 rilanci. Si è chiusa con un risultato ben oltre le aspettative l’asta benefica dei guanti da gara autografati da Federica Brignone, organizzata nell’ambito del Carnevale di Borgosesia 2026.

L’esito è stato comunicato ieri, domenica 15 febbraio, al termine della terza e ultima sfilata che ha decretato anche i vincitori di Palio e Minipalio. Un finale di festa che ha unito spettacolo e solidarietà, con un contributo concreto a favore dell’Agape OdV, realtà che sostiene donne vittime di violenza e i loro figli.

L’asta aperta il 5 febbraio

L’iniziativa era partita il 5 febbraio con una base d’asta fissata a 90 euro. Per dieci giorni, fino al 14 febbraio, appassionati di sci e sostenitori della causa si sono sfidati a colpi di offerte sulla piattaforma eBay, facendo salire progressivamente la cifra fino all’importo finale di 1.260 euro.

Un risultato importante, che trasforma un cimelio sportivo in un gesto concreto di solidarietà. I guanti portano la firma della campionessa azzurra, fresca vincitrice di due ori olimpici (nonché della Coppa del Mondo di sci alpino 2025), e rappresentano non solo un oggetto simbolico per gli appassionati, ma anche un segnale di attenzione verso un tema delicato e attuale.

Il ricavato per l’associazione Agape

L’intero ricavato dell’asta sarà destinato ai progetti di Agape OdV, impegnata quotidianamente nell’accoglienza, nel supporto psicologico e legale e nei percorsi di autonomia per donne che hanno subito violenza.

Il Carnevale di Borgosesia, quest’anno, ha così affiancato alla tradizione delle sfilate e dei carri allegorici un’iniziativa dal forte valore sociale, dimostrando come la festa possa diventare anche occasione di sensibilizzazione e aiuto concreto. Un successo che parla di generosità, partecipazione e comunità.

