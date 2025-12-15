Borgosesia, il Carnevale 2026 aiuterà le donne vittime di violenza. La festa sosterrà l’associazione Agape. Si parte con la busecca il 25 gennaio.

Borgosesia, il Carnevale 2026 aiuterà le donne vittime di violenza

Il Carnevale di Borgosesia 2026 si prepara a tornare nelle strade della città con un’edizione che unisce tradizione, spettacolo e impegno civile. Intitolato “Questo non è amore”, il Carnevale del prossimo anno sarà dedicato al sostegno di Agape, associazione impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, trasformando la festa in un’occasione di sensibilizzazione e partecipazione collettiva.

Forte del successo registrato nel 2025 (edizione in cui era stata sostenuta la Lega tumori e i suoi progetti), la manifestazione conferma gli appuntamenti più amati: le sfilate gratuite con carri in cartapesta, mascherate e gruppi ospiti, la storica Busecca, che nel 2026 celebra la 52ma edizione con la distribuzione di circa 6mila razioni, e il Magunella Bierfest, giunto al traguardo della 20ma edizione. Non mancheranno veglioni, eventi enogastronomici, serate culturali e iniziative per tutte le età, tra cui il ritorno del Ballo dei bambini e la giornata “Oggi mi vesto come mi pare”, con il coinvolgimento dei commercianti cittadini.

Il gran finale sarà affidato, come da tradizione, alla 173ma edizione del Mercu Scûrot, con migliaia di partecipanti in frac e cilindro a salutare la chiusura del Carnevale.

Il progetto per Agape

Al centro dell’edizione 2026 ci sarà il progetto solidale dedicato alla promozione di una cultura del rispetto. In collaborazione con Agape, durante sfilate ed eventi verranno proposte iniziative di informazione, prevenzione e raccolta fondi, tra cui lo spettacolo teatrale del 5 febbraio a offerta libera, banchetti solidali e attività con le scuole.

Con una presenza sempre più forte anche online, attraverso sito e social network, il Carnevale di Borgosesia 2026 si conferma una grande festa popolare capace di divertire, emozionare e lanciare un messaggio che coinvolge tutta la comunità.

Maggiori particolari su Notizia Oggi in edicola

Le date principali

25 gennaio: busecca in piazza e arrivo di Peru e Gin

1 febbraio: prima sfilata

8 febbraio: seconda sfilata

15 febbraio: terza sfilata

18 febbraio: Mercu Scurot

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook