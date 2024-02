Borgosesia investe 800mila euro sulla sicurezza delle scuole. Gli interventi alle primarie di Cancino e del Centro, alle materne di via Zoia e Sant’Antida, e alla media.

Borgosesia investe 800mila euro sulla sicurezza delle scuole

Lavori per più di 800mila euro per adeguare le scuole di Borgosesia alle aggiornate normative antincendio. Due sono gli interventi completati (alla scuola primaria di Cancino per 160mila euro e alla scuola dell’infanzia di via Zoia e di Sant’Antida per 250mila) e due quelli appaltati e che verranno conclusi entro l’anno, alla primaria del Centro per 184mila euro, e alla media per 75mila.

«Sono lavori che non si vedono dall’esterno, ma estremamente importanti – commenta il sindaco Fabrizio Bonaccio – e rientrano nella scelta precisa di dare la massima priorità agli interventi che tutelano la sicurezza e il benessere dei cittadini, per quanto possano non avere un ritorno in termini di immagine».

Interventi anche sul centro sportivo Milanaccio

Oltre alle scuole, il Comune ha effettuato l’adeguamento alla normativa antincendio anche per il Centro sportivo Milanaccio, dove sono stati investiti 182.306 euro per un intervento prossimo al completamento.

«La sicurezza degli edifici è un tema fondamentale per la pubblica amministrazione, soprattutto quando si parla di strutture con capacità di ospitare molte persone – osserva il primo cittadino -. Abbiamo iniziato dalle scuole perché i bambini sono il bene più prezioso della comunità, e per loro siamo sempre impegnati a fare il meglio. Non ci interessa la visibilità per raccogliere voti, ma garantire ai borgosesiani i servizi che possano rendere sempre migliore la qualità della vita nella nostra città».

Gli investimenti sono stati effettuati con fondi di bilancio comunale, tranne che per le scuola dell’infanzia dove si è potuto beneficiare di un contributo ministeriale di 90mila euro.