Il Borgosesia reagisce alle difficoltà ma non trova la vittoria: con il Lascaris finisce 1-1

Il Borgosesia conquista un punto nella sfida casalinga contro il Lascaris, disputata nel pomeriggio di oggi, domenica 15 novembre al Comunale e valida per la dodicesima giornata del girone A di serie D. Finisce 1-1 una partita che ha visto i granata offrire una buona prestazione nonostante le numerose assenze. Entrambe le reti sono arrivate nel primo tempo, con Daniello che ha risposto al vantaggio degli ospiti firmato da Ierino.

La formazione di Thomas Forzatti ha dovuto fare i conti con una situazione piuttosto complicata sul fronte degli infortunati. Cum, Manto e Berni hanno dato forfait, mentre l’acciaccato Gila ha trovato posto in panchina. Nonostante le difficoltà, i valsesiani hanno saputo reagire allo svantaggio iniziale, costruendo diverse opportunità per conquistare l’intera posta in palio.

Le scelte dei due allenatori e il botta e risposta iniziale

Per affrontare il Lascaris, Forzatti ha scelto di schierare il Borgosesia con il 4-2-3-1. Davanti ad Autoriello, spazio a Negretti, Cagia, Fiumanò e Crepaldi, con Gheller e Pinheiro in mediana. Dalla Valle, Gerbino e Daniello sulla trequarti alle spalle di Piraccini. Il Lascaris di Alberto Falco ha risposto con il 4-3-3, affidando ad Achino il ruolo di terminale offensivo.

Al primo vero affondo gli ospiti trovano il vantaggio: al 9′ Ierino recupera palla sulla trequarti, si incunea nella difesa granata e con una conclusione precisa mette il pallone nell’angolino. Il Borgosesia reagisce con Daniello, che inizialmente calcia centralmente, ma al 16′ trova la rete: sugli sviluppi di una rimessa laterale di Negretti, la sfera resta in area e Daniello insacca il gol dell’1-1.

Tante occasioni nel primo tempo, il Lascaris colpisce un palo

La partita si mantiene vivace dopo il pareggio. Al 23′ Castaldi in uscita chiude lo specchio della porta a Gerbino. Due minuti più tardi Autoriello si oppone a Ierino, ma sulla prosecuzione dell’azione Fioccardi raccoglie il pallone e colpisce il palo. Superata la mezz’ora, una punizione di Gerbino attraversa l’area di rigore e termina di poco a lato.

Il Borgosesia continua a rendersi pericoloso. Al 33′ Piraccini ha una grande opportunità per portare in vantaggio i granata, ma la difesa avversaria riesce a chiuderlo proprio al momento della conclusione. Tre minuti più tardi è Pinheiro a cercare la rete con una potente conclusione che viene deviata in angolo. Prima dell’intervallo ci prova ancora Gerbino, che però manda il pallone centralmente.

Nella ripresa il ritmo cala, ma i granata cercano il sorpasso

La seconda frazione di gioco si sviluppa su ritmi meno sostenuti e per assistere a una nuova occasione bisogna attendere il 20′. Gerbino tenta una spettacolare rovesciata, ma Castaldi riesce a deviare in angolo. Il neoentrato Vapore, da posizione defilata, non trova invece lo specchio della porta. Al 31′ Daniello ruba palla a Dalmasso e si invola verso la rete, concludendo però alto.

Gerbino ci prova ancora, colpendo l’esterno della rete. Al 38′ l’attaccante granata riesce ad anticipare Castaldi, ma l’azione viene fermata per una posizione di fuorigioco che lascia qualche dubbio. Nel finale è il Lascaris a rendersi pericoloso con Ierino, ma Autoriello si oppone alla conclusione dell’attaccante ospite, mantenendo il risultato in equilibrio.

Un altro pareggio per il Borgosesia, ora il derby della lana

Il tempo scorre senza che nessuna delle due squadre riesca a trovare la rete decisiva e il confronto del Comunale si chiude sull’1-1. Per il Borgosesia arriva così il secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Fezzanese. Resta la soddisfazione per una prestazione positiva, considerando le difficoltà di formazione con cui Forzatti ha dovuto affrontare l’impegno.

I granata avranno ora la possibilità di tornare a giocare davanti ai propri sostenitori in occasione di una delle sfide più attese della stagione. Sabato 21 novembre al Comunale arriverà infatti la Biellese, per un appuntamento che riporta in scena lo storico derby della lana tra valsesiani e lanieri. Un’occasione per cercare quella vittoria che al Borgosesia manca ormai da tre giornate.

Domani su Notizia Oggi tutti i risultati del weekend sportivo

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati