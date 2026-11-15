Il Borgosesia cerca i 3 punti contro il Lascaris per ripartire

Il Borgosesia torna davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di ritrovare la vittoria. Domenica 15 novembre, alle 14.30, i granata affronteranno al Comunale il Lascaris nella dodicesima giornata del girone A di serie D. Una sfida particolarmente importante per entrambe le formazioni, che si presentano all’appuntamento separate da una sola lunghezza in classifica: 13 punti per i valsesiani, 12 per i torinesi.

La squadra allenata da Thomas Forzatti vuole dare continuità ai segnali incoraggianti emersi nelle ultime prestazioni, cercando però di trasformarli in risultati. Il confronto diretto con il Lascaris rappresenta l’occasione per ritrovare quella vittoria che manca da due giornate e guadagnare terreno nei confronti di una formazione che occupa una posizione immediatamente alle spalle dei granata.

Il pareggio con la Fezzanese e i rimpianti dei granata

Nell’ultimo turno il Borgosesia ha conquistato un punto sul campo della Fezzanese, ma il risultato ha lasciato qualche rimpianto. I valsesiani erano riusciti a portarsi in vantaggio nella ripresa grazie alla rete di Manto, prima di vedersi sfuggire la vittoria nelle battute finali dell’incontro. Un’autorete di Fiumanò ha infatti consentito ai padroni di casa di ristabilire la parità, fissando il punteggio sull’1-1.

Il pareggio in Liguria è arrivato dopo la sconfitta interna contro l’Alessandria, che aveva interrotto il momento positivo attraversato dalla formazione di Forzatti. Nelle precedenti vittorie contro Imperia e Asti, infatti, il Borgosesia aveva messo in mostra buone qualità offensive e capacità di concretizzare le occasioni. Ritrovare quella brillantezza sarà importante per affrontare nel migliore dei modi il prossimo impegno casalingo.

Il Lascaris cerca punti per il sorpasso

Dall’altra parte del campo ci sarà un Lascaris reduce dal pareggio per 2-2 contro la Biellese, risultato che ha permesso alla formazione torinese di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive. Gli ospiti arriveranno al Comunale con la possibilità di scavalcare proprio il Borgosesia in caso di vittoria, un motivo in più per attendersi una partita combattuta e nella quale ogni episodio potrebbe risultare determinante.

Per i granata sarà fondamentale sfruttare il sostegno del pubblico di casa e mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti, evitando di ripetere quanto accaduto nell’ultima trasferta. La sfida contro il Lascaris aprirà inoltre un doppio impegno consecutivo tra le mura amiche, che offre ai valsesiani l’opportunità di migliorare la propria situazione in classifica prima di tornare a giocare in trasferta.

Sabato 21 novembre torna il derby della lana

Dopo il confronto con il Lascaris, il Borgosesia sarà nuovamente impegnato al Comunale sabato 21 novembre, quando arriverà la Biellese. Un appuntamento dal sapore particolare per entrambe le tifoserie, che potranno finalmente ritrovare le emozioni dello storico derby della lana. L’ultima sfida in campionato tra le due formazioni risale infatti ormai a diversi anni fa.

Prima di concentrarsi sull’atteso derby, tuttavia, la squadra di Forzatti dovrà pensare esclusivamente alla partita di domenica. Conquistare un successo contro il Lascaris permetterebbe ai granata di presentarsi al successivo appuntamento con maggiore fiducia. Due partite casalinghe nel giro di una settimana che rappresentano un passaggio importante nel cammino del Borgosesia in questa prima parte della stagione.

Serie D, il programma della dodicesima giornata

Oltre a Borgosesia-Lascaris, la dodicesima giornata del girone A di serie D propone diverse sfide interessanti. Tra queste la trasferta del Gozzano sul campo del Bra e il confronto tra Biellese e Asti. L’Alessandria sarà impegnata sul terreno della Sanremese, mentre la Fezzanese, reduce dal pareggio contro i granata, affronterà il Derthona.

Questo il programma completo della giornata: Borgosesia-Lascaris, Bra-Gozzano, Ligorna-Imperia, Sanremese-Alessandria, Derthona-Fezzanese, Saluzzo-Valenzana Mado, Chisola-Sestri Levante, Biellese-Asti e Celle Varazze-Millesimo calcio. Per i granata l’appuntamento è al Comunale, domenica alle 14.30, con l’obiettivo di tornare a festeggiare una vittoria insieme ai propri sostenitori.

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