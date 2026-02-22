Tra Borgosesia e Lascaris finisce a reti bianche. In Eccellenza la gara più attesa della giornata non ha regalato molte emozioni.

Finisce senza reti al “Soffietti” di Pianezza lo scontro d’alta classifica tra Lascaris e Borgosesia, la gara più attesa della giornata di Eccellenza. Uno 0-0 che se non altro muove la graduatoria e consente ai granata di allungare a 15 la serie di risultati utili consecutivi, confermandosi al comando del girone.

Oggi, domenica 22 febbraio, il Borgosesia si presentava in terra torinese con 50 punti e il primo posto in classifica, forte del miglior attacco e della miglior difesa del campionato. La squadra guidata da mister Roberto Cretaz arriva all’appuntamento con cinque vittorie consecutive e quattro clean sheet di fila, numeri che certificano solidità e continuità.

Il Lascaris, terzo a -8 dalla vetta, è stata l’unica formazione capace di battere i granata in stagione (2-1 all’andata) e in casa ha ceduto solo una volta. Le premesse sono quelle di una sfida intensa e combattuta.

Primo tempo bloccato, poche occasioni

L’avvio è caratterizzato da una lunga fase di studio. I padroni di casa provano a manovrare, ma il Borgosesia si mostra compatto e ordinato, chiudendo ogni varco. Per oltre 25 minuti i portieri restano praticamente inoperosi. La prima conclusione è di Desiderato, ma il tiro è centrale. Poco dopo episodio dubbio nell’area torinese: Giacona viene contrastato in maniera energica, ma il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste ospiti.

Al 35’ Bazzan non inquadra lo specchio, mentre sul fronte opposto Gilli si oppone ad Achino. Nel finale di frazione Desiderato calcia debolmente e Piraccini, con una girata, manda a lato l’ultima occasione prima dell’intervallo.

Ripresa con più pressione granata

Nella ripresa il Borgosesia alza il baricentro e prova a prendere in mano il pallino del gioco. Al 6’ Piraccini crossa dalla destra per Giacona, che di testa non trova lo specchio. Lo stesso Piraccini, poco dopo, alza troppo la mira.

Al 20’ altro episodio discusso: Giacona finisce a terra in area, ma l’arbitro ravvisa un fallo in attacco e assegna la punizione ai locali. Nel finale ci prova anche Bieller, ma la sua incornata termina alta sopra la traversa.

