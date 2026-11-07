Borgosesia, vittoria sfumata nel finale: la Fezzanese strappa l’1-1

Il Borgosesia torna dalla trasferta ligure con un punto e qualche rimpianto. Nell’anticipo dell’undicesima giornata del girone A di Serie D, disputato sabato 7 novembre al centro sportivo Bruno Ferdeghini della Spezia, i granata hanno pareggiato 1-1 contro la Fezzanese. La vittoria è sfumata a pochi minuti dalla fine, dopo che la formazione allenata da mister Forzatti era riuscita a portarsi in vantaggio nella ripresa.

Una sfida particolarmente importante per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per allontanarsi dalle posizioni più pericolose della classifica. Il Borgosesia arrivava all’appuntamento con 12 punti, due in più degli avversari. Un confronto diretto che metteva in palio punti pesanti, soprattutto considerando l’equilibrio che caratterizza la parte centrale e bassa della graduatoria.

Il vantaggio granata e il pareggio all’82’

Dopo un primo tempo senza reti, la partita si è sbloccata al 59′, quando il Borgosesia è riuscito a trovare il gol del vantaggio con Manto. Una rete che sembrava poter indirizzare la sfida a favore degli ospiti, desiderosi di riscattare la sconfitta casalinga della settimana precedente contro l’Alessandria. I granata hanno così accarezzato la possibilità di conquistare tre punti, preziosi per la propria classifica.

La Fezzanese è però riuscita a rimettere in equilibrio il risultato all’82’, trovando la rete dell’1-1 grazie a uno sfortunato autogol di Fiumanò. Una marcatura arrivata nelle battute conclusive dell’incontro, che ha impedito al Borgosesia di centrare la quarta vittoria stagionale. Il pareggio lascia inevitabilmente qualche rimpianto alla formazione valsesiana, che deve accontentarsi di un punto dopo essere stata avanti per una parte della ripresa.

Un punto per ripartire dopo la sconfitta con l’Alessandria

Il risultato permette comunque al Borgosesia di tornare a muovere la classifica dopo il ko per 3-1 subito domenica scorsa contro la capolista Alessandria. Prima di quella battuta d’arresto, la formazione di Forzatti aveva conquistato due successi consecutivi, superando l’Imperia per 4-2 e l’Asti per 3-0. Un periodo nel quale i granata hanno mostrato buone qualità offensive, segnando sette reti in due partite.

Con il pareggio in Liguria, il Borgosesia sale provvisoriamente a 13 punti dopo undici giornate, mentre la Fezzanese raggiunge quota 11. La graduatoria sarà completata dalle partite in programma domenica 8 novembre. La lotta per evitare la zona playout rimane apertissima, con numerose formazioni racchiuse in pochi punti e la necessità di trovare maggiore regolarità nei risultati.

Domenica prossima al Comunale arriva il Lascaris

Per il Borgosesia il prossimo impegno è fissato per domenica 15 novembre, quando al Comunale arriverà il Lascaris, altra formazione coinvolta nella battaglia per la salvezza. Un appuntamento importante per cercare il ritorno alla vittoria, soprattutto davanti al proprio pubblico, dopo una serie di risultati alterni che ha caratterizzato questo primo scorcio di campionato.

La sfida con la Fezzanese conferma quanto sia difficile conquistare punti in un girone particolarmente equilibrato. Per la squadra di Forzatti sarà fondamentale migliorare la capacità di gestire i momenti decisivi delle partite. L’obiettivo resta costruire continuità e mettere distanza dalle zone pericolose, valorizzando quanto di positivo mostrato nelle ultime settimane.

Foto d’archivio

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