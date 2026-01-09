Borgosesia, nonno vigile salva un bambino che stava per essere investito

Nonno vigile salva un bambino in frazione Aranco: sventata una tragedia a Borgosesia. E’ accaduto prima dello stop di Natale, l’uomo è stato urtato di striscio della .

Tragedia sventata davanti alla scuola a Borgosesia: nonno vigile salva un bambino

Un gesto rapido e istintivo ha evitato una tragedia davanti alla scuola primaria di frazione Aranco. È accaduto in una fredda mattina di dicembre, quando un nonno vigile è riuscito a sottrarre un bambino di circa nove anni all’impatto con un’auto che non stava rallentando all’attraversamento pedonale.

A raccontare l’episodio, a distanza di qualche settimana, è Piero Buonamici, volontario impegnato ogni giorno nella sicurezza degli alunni: «Mi sono accorto che un’auto proveniente dal centro non accennava a fermarsi. Ho afferrato il bambino per la giacca e l’ho tirato fuori dalla carreggiata un attimo prima che venisse investito». La vettura ha poi frenato bruscamente, urtando di striscio il nonno vigile, mentre il piccolo è rimasto illeso, seppur molto spaventato.

Impegnato tutti i giorni

Buonamici svolge il servizio di nonno vigile ogni mattina e pomeriggio, aiutando i bambini ad attraversare la strada in sicurezza. «È un impegno che dà grandi soddisfazioni – spiega –. Ma spesso ci scontriamo con la maleducazione di automobilisti che non rallentano e non rispettano la presenza di una scuola». Non sono mancati, nel tempo, insulti e urti, fino alla rottura della paletta di segnalazione.

L’amministrazione comunale ha ringraziato pubblicamente “Nonno Piero” e tutti i volontari, auspicando che l’episodio diventi un monito. «Il mancato rispetto delle strisce pedonali è un problema diffuso – sottolinea la vicesindaco Eleonora Guida – per questo abbiamo chiesto alla Polizia locale di intensificare controlli e sanzioni, soprattutto nei pressi delle scuole, dove la sicurezza dei bambini deve venire prima di tutto».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook