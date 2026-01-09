Borgosesia e dintorniCronaca
Borgosesia, nonno vigile salva un bambino che stava per essere investito
Tragedia sventata davanti al plesso di Aranco prima delle vacanze di Natale.
Nonno vigile salva un bambino in frazione Aranco: sventata una tragedia a Borgosesia. E’ accaduto prima dello stop di Natale, l’uomo è stato urtato di striscio della .
Tragedia sventata davanti alla scuola a Borgosesia: nonno vigile salva un bambino
Un gesto rapido e istintivo ha evitato una tragedia davanti alla scuola primaria di frazione Aranco. È accaduto in una fredda mattina di dicembre, quando un nonno vigile è riuscito a sottrarre un bambino di circa nove anni all’impatto con un’auto che non stava rallentando all’attraversamento pedonale.
A raccontare l’episodio, a distanza di qualche settimana, è Piero Buonamici, volontario impegnato ogni giorno nella sicurezza degli alunni: «Mi sono accorto che un’auto proveniente dal centro non accennava a fermarsi. Ho afferrato il bambino per la giacca e l’ho tirato fuori dalla carreggiata un attimo prima che venisse investito». La vettura ha poi frenato bruscamente, urtando di striscio il nonno vigile, mentre il piccolo è rimasto illeso, seppur molto spaventato.
Impegnato tutti i giorni
Buonamici svolge il servizio di nonno vigile ogni mattina e pomeriggio, aiutando i bambini ad attraversare la strada in sicurezza. «È un impegno che dà grandi soddisfazioni – spiega –. Ma spesso ci scontriamo con la maleducazione di automobilisti che non rallentano e non rispettano la presenza di una scuola». Non sono mancati, nel tempo, insulti e urti, fino alla rottura della paletta di segnalazione.
L’amministrazione comunale ha ringraziato pubblicamente “Nonno Piero” e tutti i volontari, auspicando che l’episodio diventi un monito. «Il mancato rispetto delle strisce pedonali è un problema diffuso – sottolinea la vicesindaco Eleonora Guida – per questo abbiamo chiesto alla Polizia locale di intensificare controlli e sanzioni, soprattutto nei pressi delle scuole, dove la sicurezza dei bambini deve venire prima di tutto».
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook