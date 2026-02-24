AttualitàBorgosesia e dintorni
Borgosesia, ecco i numeri vincenti della lotteria del Carnevale
Il possessore del biglietto 02672 si aggiudica un buono viaggio.
Sono stati estratti oggi, martedì 24 febbraio, i numeri vincenti della lotteria del Carnevale di Borgosesia. Erano stati venduti nel corso della manifestazione in varie occasioni.
Come è noto, l’acquisito dei biglietti della lotteria è storicamente una delle più significative fonti di sostegno del canrnevale stesso: in parte per l’aspetto economico, in parte anche perché rappresenta un segnale importante di vicinanza della gente con la manifestazione e i suoi organizzatori.
L’elenco dei numeri estratti
Ecco qui l’elenco completo dei biglietti vincenti con i relativi premi messi a disposizione dai vari sponsor. Primo premio al numero 02672, il cui possessore si aggiudica un buono viaggio.
|Buono viaggio
|02672
|Dyson Supersonic asciugacapelli
|11329
|Buono weekend per due
|02757
|Apple Watch SE 3
|14448
|Pranzo per due Alagna Valsesia (Zam Tachji)
|15387
|Parapendio Laveno
|07765
|Buono presso GEG Hair
|12045
|Giornata degustazione vino
|13160
|Macchina caffè portatile
|01823
|Buono caffè Verri
|11272
|Cena degustazione per due Osteria del Moro
|12821
|Ariete forno pizza 919
|02037
|Cesta salumi Degiorgi
|10769
|Air Up Twist Pro
|04021
|Trattamento presso MR Hair Salon
|08152
I premi vanno ritirati entro 90 guiorni contattando il numero 347.644.8545. Per il ritiro dei premi occorre poi presentarsi con il biglietto originale e fotocopia del documento di identità.
