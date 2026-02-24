Borgosesia, ecco i numeri vincenti della lotteria del Carnevale. Il possessore del biglietto 02672 si aggiudica un buono viaggio.

Borgosesia, ecco i numeri vincenti della lotteria del Carnevale

Sono stati estratti oggi, martedì 24 febbraio, i numeri vincenti della lotteria del Carnevale di Borgosesia. Erano stati venduti nel corso della manifestazione in varie occasioni.

Come è noto, l’acquisito dei biglietti della lotteria è storicamente una delle più significative fonti di sostegno del canrnevale stesso: in parte per l’aspetto economico, in parte anche perché rappresenta un segnale importante di vicinanza della gente con la manifestazione e i suoi organizzatori.

L’elenco dei numeri estratti

Ecco qui l’elenco completo dei biglietti vincenti con i relativi premi messi a disposizione dai vari sponsor. Primo premio al numero 02672, il cui possessore si aggiudica un buono viaggio.

Buono viaggio 02672 Dyson Supersonic asciugacapelli 11329 Buono weekend per due 02757 Apple Watch SE 3 14448 Pranzo per due Alagna Valsesia (Zam Tachji) 15387 Parapendio Laveno 07765 Buono presso GEG Hair 12045 Giornata degustazione vino 13160 Macchina caffè portatile 01823 Buono caffè Verri 11272 Cena degustazione per due Osteria del Moro 12821 Ariete forno pizza 919 02037 Cesta salumi Degiorgi 10769 Air Up Twist Pro 04021 Trattamento presso MR Hair Salon 08152

I premi vanno ritirati entro 90 guiorni contattando il numero 347.644.8545. Per il ritiro dei premi occorre poi presentarsi con il biglietto originale e fotocopia del documento di identità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook