Borgosesia, ecco i numeri vincenti della lotteria del Carnevale

Il possessore del biglietto 02672 si aggiudica un buono viaggio.

Pubblicato

14 minuti fa

il

Sono stati estratti oggi, martedì 24 febbraio, i numeri vincenti della lotteria del Carnevale di Borgosesia. Erano stati venduti nel corso della manifestazione in varie occasioni.

Come è noto, l’acquisito dei biglietti della lotteria è storicamente una delle più significative fonti di sostegno del canrnevale stesso: in parte per l’aspetto economico, in parte anche perché rappresenta un segnale importante di vicinanza della gente con la manifestazione e i suoi organizzatori.

L’elenco dei numeri estratti

Ecco qui l’elenco completo dei biglietti vincenti con i relativi premi messi a disposizione dai vari sponsor. Primo premio al numero 02672, il cui possessore si aggiudica un buono viaggio.

Buono viaggio 02672
Dyson Supersonic asciugacapelli 11329
Buono weekend per due 02757
Apple Watch SE 3 14448
Pranzo per due Alagna Valsesia (Zam Tachji) 15387
Parapendio Laveno 07765
Buono presso GEG Hair 12045
Giornata degustazione vino 13160
Macchina caffè portatile 01823
Buono caffè Verri 11272
Cena degustazione per due Osteria del Moro 12821
Ariete forno pizza 919 02037
Cesta salumi Degiorgi 10769
Air Up Twist Pro 04021
Trattamento presso MR Hair Salon 08152

I premi vanno ritirati entro 90 guiorni contattando il numero 347.644.8545. Per il ritiro dei premi occorre poi presentarsi con il biglietto originale e fotocopia del documento di identità.

