Borgosesia ospita la veglia delle Palme: attesi 500 giovani da tutta la diocesi

Sarà la parrocchia e la città di Borgosesia a ospitare l’edizione 2024 della veglia delle Palme, appuntamento annuale in cui il vescovo Franco Giulio Brambilla incontra gli adolescenti e i giovani di tutta la diocesi all’inizio della Settimana Santa.

La proposta del vescovo è stata accolta con favore dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, e anche dall’amministrazione comunale, ben disposta a collaborare affinché l’evento si possa svolgere nel migliore dei modi.

«Insieme al nostro Don Gianluigi e Don Daniel – spiega la vice sindaco Eleonora Guida – ho incontrato don Gianluca De Marco, direttore della Pastorale giovanile, per comprendere le esigenze della diocesi e fornire il necessario supporto. Bisogna che la nostra città possa accogliere al meglio gli oltre 500 giovani attesi per il prossimo sabato».

Da ricordare che nel 2019 era stato il santuario di Boca a osputare la veglia.

Tra i luoghi della parrocchia e il parco Magni

«Ci fa oltremodo piacere – aggiunge l’amministratrice – poter ospitare una manifestazione di così intenso valore etico, che coinvolge i giovani e li invita alla riflessione e all’interazione nel nome di valori importanti e rispettosi della persona. Ci siamo dunque messi a disposizione, con la collaborazione dei nostri uffici, per far sì che il Parco Magni si aggiunga ai luoghi religiosi per eccellenza, come l’oratorio e le chiese cittadine, per accogliere i giovani della Diocesi e far loro apprezzare la nostra città».

Un momento importante per i giovani

La veglia delle Palme è un appuntamento voluto dal vescovo Brambilla, mantenuto in concomitanza con la Domenica delle Palme.

«Siamo grati alla città di Borgosesia per l’accoglienza – dice il responsabile dell’evento, don Gianluca De Marco – apprezziamo molto la disponibilità del Comune e delle associazioni che ci hanno accolto a braccia aperte a Borgosesia. Dal 2021, per volere di Papa Francesco, la Giornata mondiale della gioventù si tiene nella solennità di Cristo Re – spiega il sacerdote –. Ma il nostro vescovo ha voluto mantenere l’appuntamento della Domenica delle Palme per incontrare tutti i giovani della nostra Diocesi, i ragazzi degli oratori, gli Scout e tutti i giovani che desiderino vivere questa magnifica esperienza di condivisione».

«A Borgosesia saremo almeno in 500 – conclude – e siamo certi che sarà una bellissima esperienza, che farà scoprire anche ai ragazzi di altre zone della Diocesi la bellezza di questa città immersa nel verde».