Borgosesia ricorda il maestro Romano Beggino, una vita per la musica e i cori. Appuntamento oggi al Centro studi “Giovanni Turcotti”.

Borgosesia ricorda il maestro Romano Beggino, una vita per la musica e i cori

Con “Una vita in musica” ex alunni e coristi ricorderanno nel pomeriggio di oggi, sabato 28 settembre, il maestro Romano Beggino. L’evento è ospitato al Centro studi “Giovanni Turcotti” e vuole essere un omaggio al pianista, insegnante e direttore di cori, scomparso nel dicembre di tre anni fa.

L’idea di un incontro dedicato alla memoria di Beggino è nata lo scorso anno, su volontà di Camilla Marone Bianco, con l’intenzione di riunire le molte realtà a cui il maestro si è accostato nel suo lungo percorso artistico e musicale. Un’occasione per racchiudere in un unico momento le sue più grandi passioni, vale a dire l’insegnamento e l’attività corale.

L’appuntamento al centro studi

L’incontro avrà inizio alle 17. Nella prima parte si esibiranno (alla chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino) alcuni alunni della scuola media a indirizzo musicale di Borgosesia ed ex alunni che stanno attualmente frequentando il Conservatorio “Guido Cantelli” e il liceo musicale “Felice Casorati”. Nella seconda parte sarà protagonista il Coro Varade con alcuni brani del suo repertorio sotto la direzione di Valentina Giupponi, che pure è stata ex alunna del maestro Beggino.

“Una vita in musica” è titolo efficace per identificare Romano Beggino. La sua è stata una vita dedicata alla musica e alla cultura. Nella sua visione di riuscire a portare la musica al di fuori delle semplici ore scolastiche, ha avuto il merito di trasmettere l’interesse e la passione a centinaia di giovani di tutta la Valsesia, dando loro l’opportunità di avvicinarsi all’arte in tutti gli ambiti, da quello puramente amatoriale sino a chi ha proseguito un proprio percorso professionale.

Accanto all’attività di direttore di cori (il Varade del Cai di Varallo e gli Alpin dal Rosa della sezione Valsesiana), Beggino ha sempre avuto a cuore l’insegnamento ai giovani, sia attraverso il percorso scolastico che con manifestazioni e rassegne, ideando ad esempio il concorso di musica dedicato ai giovani interpreti del territorio, che quest’anno ha raggiunto la ventiseiesima edizione e dal 2022 è intitolato al suo nome, o con la creazione dell’Istituto musicale “Muzio Clementi” nato per consentire agli studenti di proseguire l’esperienza strumentale della scuola media in alternativa agli studi in Conservatorio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook