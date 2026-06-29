Borgosesia ricorda Livio Allegra, anima degli “Amici della montagna”

Borgosesia ha dato nei giorni scorsi l’ultimo saluto a Livio Allegra, che ha cessato di vivere all’ospedale di Borgosesia all’età di 88 anni. Il funerale è stato celebrato nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove familiari, amici e conoscenti si sono stretti nel ricordo di una figura molto legata alla comunità.

Sull’epigrafe la famiglia ha scelto parole semplici e intense: “Lascia le sue montagne e riposa nella pace eterna”. Un messaggio che racconta il legame profondo di Allegra con quei luoghi che aveva frequentato, amato e contribuito a custodire per una vita intera.

Una vita tra affetti e montagne

Livio Allegra lascia l’amata compagna Piera, i figli Sabrina con Emanuele e Daniele con Lucia, i nipoti Debora e Michele con Erica e la piccola Melissa. Attorno a loro si è raccolto l’affetto di tante persone che lo hanno conosciuto e stimato nel corso degli anni.

Il suo nome resta legato in modo particolare agli Amici della montagna “Club Monte San Grato”, associazione di cui era stato socio fondatore, punto di riferimento e guida fin dai primi passi del gruppo. Una presenza discreta, ma solida, capace di accompagnare generazioni di soci.

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Il ricordo degli Amici della montagna

Per l’associazione la sua scomparsa rappresenta un momento di grande dolore. Proprio un anno fa Livio Allegra aveva accolto con soddisfazione il rinnovo del direttivo, felice di vedere gli Amici della montagna proseguire il proprio cammino con nuove energie e continuità.

Il gruppo nacque nel 1958 grazie ad alcuni abitanti delle frazioni alte di Borgosesia, tra Sella, Albergate, Orlongo, Lovario, Ferruta e Brina. L’obiettivo era ritrovarsi in amicizia e guardare avanti, lasciandosi alle spalle gli anni difficili segnati dalla guerra.

Un’eredità che resta nei rifugi

Con sede a Lovario, gli Amici della montagna continuano ancora oggi a prendersi cura di due luoghi simbolo: il rifugio del monte San Grato e quello del monte Briasco, intitolato a Marco Primatesta, figlio di uno dei soci fondatori scomparso prematuramente.

In quella storia fatta di sentieri, giornate condivise e impegno volontario, Livio Allegra ha avuto un ruolo importante. Il suo ricordo resta nelle persone che gli hanno voluto bene e in quelle montagne che per lui sono state casa, passione e memoria.

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