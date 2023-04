Borgosesia ricorda Mario Taiani: aveva gestito un autolavaggio. Aveva 71 anni, ha lasciato moglie e tre figlie. Il funerale celebrato a Quarona.

Borgosesia ricorda Mario Taiani: aveva gestito un autolavaggio

E’ stato celebrato lunedì pomeriggio il funerale di Mario Taiani, morto a 71 anni. Persona molto conosciuta in tutta la Valsesia soprattutto per aver condotto per una ventina di anni un autolavaggio a Borgosesia. La cerimonia funebre è stata celebrata nella chiesa parrocchiale di Quarona.

Classe 1952, originario della provincia di Salerno (era nato a Tramonti), Taiani si trasferì in Piemonte all’età di 16 anni per cercare lavoro. Stabilitosi in Valsesia, nei primi anni svolse diversi impieghi sino al momento in cui decise di aprire un autolavaggio a Borgosesia. Era il marzo del 1977: l’attività aveva sede in via Vittorio Veneto, dove ora c’è il grande parcheggio tra l’ufficio postale e il palazzetto dello sport. Mantenne l’esercizio in funzione per una ventina d’anni.

LEGGI ANCHE: Borgosesia ricorda Antonio Brigliano, imprenditore e viaggiatore

Il ricordo delle figlie

«Era molto orgoglioso di aver potuto aprire una attività in proprio – ricordano le figlie -. L’autolavaggio era diventato un punto di riferimento che gli aveva permesso di farsi conoscere in tutta la valle».

Anche se l’attività principale era a Borgosesia, Taiani ha vissuto prima a Varallo e infine a Quarona. Sposato con Carla, dal matrimonio sono nate le figlie Elisa, Raffaella e Adele. La famiglia si è ampliata con l’arrivo dei nipoti Filippo, Carlotta e Tessa: «Amava molto la sua famiglia e ne era fiero. Per lui era un vero piacere trascorrere il tempo insieme a parenti e amici. D’altronde aveva un carattere altruista e generoso: aveva sempre un sorriso e una parola di conforto per tutti. Ed era una persona dotata di grande ingegno che gli permetteva di riparare ogni cosa e trovare una soluzione per ogni problema».