Borgosesia ricorda “Peppino” Laterza: fondò col fratello la storica pizzeria. Aveva 87 anni: originario della provincia di Matera, venne al Nord con la famiglia e aprì il noto ristorante di viale Varallo.

Cordoglio a Borgosesia per la scomparsa di Giuseppe Laterza. L’uomo, conosciuto da tutti con l’appellativo di Peppino, è morto a 87 anni. Con i fratelli aveva fondato la pizzeria-ristorante che porta il nome della famiglia, in viale Varallo.

Originario di Miglionico, paese in provincia di Matera, Laterza si trasferì in Piemonte una sessantina di anni fa. Insieme ai fratelli aprì l’attività ristorativa sul finire degli anni Settanta, dove ha lavorato sino alla pensione.

Un buon ricordo tra i clienti

Sempre gentile e sorridente, ha lasciato il segno tra i molti avventori che nel corso degli anni hanno scelto la pizzeria di viale Varallo per una pausa pranzo o una cena.

«Giuseppe si è sempre dato da fare in cucina insieme alla moglie – spiega Giulio Brusori, uno dei cugini -. Il lavoro per lui era una passione che ha sempre coltivato con dedizione. Oltre all’impegno professionale, amava il ballo ed era particolarmente legato alla famiglia e alla sua terra d’origine. Un amore incondizionato per la moglie e la sua famiglia, il legame indissolubile con le sue radici, l’estrema cordialità nei confronti di chiunque incrociasse il suo cammino, il sorriso come biglietto da visita sono stati antidoto alle avversità della vita».

Peppino Laterza stava affrontando da qualche tempo problematiche di salute e pochi giorni fa ha cessato di vivere lasciando la moglie Titina, la figlia Rosella con Endrio, i nipoti Giacomo e Gabriele e i fratelli Mario, Tommaso e Gianni.

