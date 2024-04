L’Anpi Valsesia e il mondo del rugby piangono “Attila” Parapini. Residente a Borgosesia, l’uomo aveva 70 anni. Sarà ricordato alle celebrazioni del 25 Aprile.

L’Anpi Valsesia e il mondo del rugby piangono “Attila” Parapini

Per le Anpi della Valsesia sarà un 25 Aprile segnato dal lutto: è infatti mancato Attilio Parapini, 70 anni, da lungo tempo impegnato con l’Associazione dei partigiani. Originario del Milanese, l’uomo da moltissimo tempo viveva a Borgosesia, ed era considerata valsesiano a tutti gli effetti. Si è spento dopo aver lottato contro un tumore.

Ma “Attila” era anche un personaggio molto conosciuto nel mondo del rugby. Aveva fatto l’allenatore per una squadra nel Novarese e amava moltissimo questo sport, portandolo anche in Valsesia in molte occasioni, ovviamente non a livello agonistico.

Il dolore delle Anpi

Come accennato, Attilio Parapini in zona era una delle figure di spicco dell’Anpi. «Apprendere della scomparsa di Attilio ci arreca profondo dolore – commenta Sandro Orsi, storico e attualmente alla guida dell’Anpi di Borgosesia -. Era una persona corretta, amabile e sempre disponibile. Ad ogni evento legato alla nostra associazione era presente e partecipe. Pensare che se ne sia andato poco prima del 25 Aprile, una delle date a cui era profondamente legato, ci fa molto pensare».

Tant’è che domani, durante le ricorrenze della Liberazione a Borgosesia, anche “Attila” avrà un suo spazio. «Prima dell’inizio della orazione ufficiale – prosegue Orsi -, dedicherò qualche parola al nostro caro amico. Purtroppo ultimamente sono venute a mancare diverse colonne portanti del territorio, pensiamo per esempio a Edoardo Ghelma. La scomparsa di Attilio ci rattrista molto: perdiamo una persona che ha portato avanti idee e valori con determinazione e pacatezza».

Tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio postati in queste ore anche sui social.

