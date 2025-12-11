Borgosesia, sabato riapre il museo di archeologia. I locali di via Combattenti erano chiusi da due anni per consentire lavori di adeguamento alle norme di sicurezza.

Riapre nel fine settimana il Museo di archeologia e paleontologia “Carlo Conti” dopo i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. Le sale apriranno nel pomeriggio di domani, sabato 12 dicembre, con ingresso gratuito. E l’opportunità di visitare il museo gratuitamente sarà ripetuta nei successivi due sabato.

«In questi due anni di chiusura sono stati eseguiti numerosi lavori, molti dei quali hanno riguardato sia la controsoffittatura che le pareti, per l’adeguamento alle norme di sicurezza antincendio – spiega l’assessore Paolo Urban -. Gli interventi hanno previsto l’utilizzo di materiali ignifughi, il controllo degli impianti, l’installazione della segnaletica opportuna e tutto quanto indicato dalle leggi in materia. Siamo poi intervenuti sulle dotazioni del museo, installando un grande schermo ledwall che sarà utilizzato per proiettare a ciclo continuo video relativi al ritrovamento dei reperti custoditi nel museo, per completare l’esperienza di visita collegando il museo al territorio».

Un angoli per i piccoli musei della valle

Proprio nell’ottica del rafforzamento della rete museale valsesiana, all’interno del museo “Conti” i visitatori potranno trovare un angolo dedicato ai piccoli musei della Valsesia, per promuoverne la conoscenza a un pubblico sempre più ampio.

«Prenderà inoltre servizio una nuova referente, Maria Scarognina che, insieme al conservatore Gabriele Ardizio, sta riorganizzando le attività del museo – continua Urban -: in particolare in questi mesi hanno riavviato i contatti con le scuole cittadine per riaprire le porte agli alunni. Proprio in quest’ottica, sono stati recuperati spazi che, arredati e forniti di videoproiettore, verranno adibiti a laboratori per la didattica».

La riapertura al pubblico è dunque sabato: dalle 18.30 alle 20 le sale del museo saranno aperte gratuitamente, con gadget offerti ai più piccoli. Le aperture gratuite continueranno anche nei sabati 20 e 27 dicembre, dalle 15 alle 18.

