Museo di Borgosesia chiuso non si sa fino a quando: la minoranza chiede spiegazioni

Per quale motivo è chiuso il Museo di archeologia e paleontologia “Carlo Conti”? A chiederlo sono i consiglieri del gruppo di minoranza “Insieme per Borgosesia” con una interrogazione rivolta al sindaco.

«Da settimane il museo è chiuso – evidenziano Giovanni Donati e Marco Antoniotti -. Inizialmente sembrava doversi trattare di una breve chiusura ma, a tutt’oggi, non sembrano esserci aggiornamenti relativi alla riapertura, anche il cartello posto all’ingresso non fornisce indicazioni precise. Si rincorrono voci sulle motivazioni ma non si hanno notizie certe; si parla di un adeguamento delle misure antincendio per l’ottenimento del Cpi ma anche di interventi strutturali».

“Non c’è nessuna informazione”

Su queste basi viene formulata la richiesta di “Insieme per Borgosesia”.

«Chiediamo di conoscere le reali motivazioni della chiusura del museo cittadino, magari a molti borgosesiani sconosciuto ma, come spesso accade, conosciuto ed apprezzato al di fuori dei confini della città. Vorremmo inoltre avere la previsione di una data certa per la sua riapertura».

«Ci chiediamo anche a chi competa l’informazione delle attività museali e il motivo per il quale non si sia provveduto a dare in modo adeguato sui vari canali informazioni precise sulla chiusura e sulla futura riapertura. Sul sito istituzionale del Museo non si trova alcuna informazione, in un altro si legge “chiuso temporaneamente”. Non di certo un buon modo di promuovere la nostra città…»

