Borgosesia, sette giorni per dare una svolta alla stagione

Il Borgosesia di Thomas Forzatti affronta oggi pomeriggio, domenica 27 settembre, la Valenzana Mado in trasferta. Per i granata è la prima di tre partite nell’arco di sette giorni e un’occasione per cercare la prima vittoria ufficiale della stagione. La squadra arriva all’appuntamento dopo l’1-1 casalingo contro il Bra, un risultato che ha lasciato rammarico.

La trasferta nell’Alessandrino apre una settimana impegnativa: dopo la Valenzana Mado, il Borgosesia recupererà a Vinovo la partita con il Chisola sospesa per un infortunio dell’arbitro, e tornerà poi in casa per affrontare il Sestri Levante. Tre gare ravvicinate nelle quali i valsesiani proveranno a trasformare le buone indicazioni mostrate sul campo nei risultati che finora sono mancati.

Il pareggio con il Bra lascia rammarico

Contro il Bra, formazione retrocessa dalla Serie C, il Borgosesia aveva preso il comando del gioco e trovato il vantaggio al 19’ con un colpo di testa di Gerbino. La squadra di Forzatti aveva mantenuto il controllo della manovra per buona parte del primo tempo, avvicinandosi a un successo che avrebbe dato una spinta importante all’avvio di stagione.

Il pareggio è arrivato con una sfortunata deviazione di un difensore granata nella propria porta, su un’azione conclusa dal tiro di Massaro. I padroni di casa hanno contestato una spinta ai danni di Piraccini non rilevata dall’arbitro. L’episodio ha alimentato le proteste e innervosito la ripresa, senza cancellare la prova offerta dal Borgosesia.

Una settimana per cercare la prima vittoria

La prestazione contro il Bra ha confermato solidità e un’identità di gioco, ma ora servono punti. Sul campo della Valenzana Mado i granata cercheranno di ripartire dalla qualità della manovra vista nell’ultimo turno e di essere più efficaci nei momenti decisivi. È il primo passo di una serie di impegni che metterà alla prova il gruppo di Forzatti.

Il programma dei prossimi sette giorni prevede:

Oggi pomeriggio: Valenzana Mado-Borgosesia.

Valenzana Mado-Borgosesia. A seguire: il recupero con il Chisola a Vinovo.

il recupero con il Chisola a Vinovo. Infine: la gara casalinga contro il Sestri Levante.

Per il Borgosesia sarà una settimana intensa, con poco tempo tra una partita e l’altra. La trasferta di oggi offre subito la possibilità di lasciarsi alle spalle il rammarico per il pareggio con il Bra.

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