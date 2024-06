Borgosesia sistema il selciato di viale Fassò: aperto il cantiere. Saranno tolti gli storici cubetti e sostituiti con uno strato di asfalto.

Borgosesia sistema il selciato di viale Fassò: aperto il cantiere

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per il rifacimento della pavimentazione sul controviale di viale Fassò all’ingresso di Borgosesia dopo il ponte di Aranco. Si tratta della prima fase dell’opera che si completerà (presumibilmente in autunno) con la riqualificazione di via Duca d’Aosta.

Lunedì è stato avviato il cantiere, con i primi scavi. L’obiettivo finale è la rimozione dei cubetti di porfido. Tuttavia, come avviene quando si interviene per rifare il fondo di una strada cittadina, il primo passo è l’adeguamento dei sottoservizi: le prime settimane saranno dunque dedicate a sostituire e ammodernare gli allacci di gas e acqua, in un secondo tempo si procederà con l’eliminazione del porfido e la posa dell’asfalto.

Divieto di sosta lungo tutto il controviale

Considerando che la strada ha uno sviluppo ridotto sia in lunghezza e larghezza, l’esecuzione dei lavori non dovrebbe prendere molto tempo. Permane il divieto di sosta sui parcheggi del controviale, con la possibilità di passaggio (a doppio senso di circolazione) per i soli veicoli dei residenti del civico 4 per consentire l’accesso ai garage.

E poi si passa a via Duca d’Aosta

I lavori in viale Fassò precedono quelli più corposi previsti per via Duca d’Aosta. In quel caso si lavorerà dalla rotonda di piazza Cavour fino all’imbocco del viale della stazione, per risolvere i problemi di buche e avvallamenti provocati dal distacco dei cubetti che richiedono una manutenzione sempre più complicata.

Il rifacimento del fondo stradale seguirebbe la posa della nuova linea del gas per evitare di dover intervenire due volte nello stesso punto. Il porfido sarà rimosso e mantenuto solo nel tratto verso piazza Cavour (dove è stato posato in tempi più recenti e si mantiene in buono stato), mentre nella parte alta sostituito con l’asfalto.

