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Borgosesia sostiene il volontariato: 43mila euro di contributi a 57 associazioni

Cultura, sport e attività sociali sul territorio: in testa l’Orchestra di fiati. Ecco come il Comune ha destinato i soldi.

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Il Comune di Borgosesia ha approvato lo stanziamento di 43.700 euro a favore delle associazioni cittadine. La giunta guidata dal sindaco Fabrizio Bonaccio ha dato il via libera ai contributi destinati a sostenere le attività di realtà impegnate nei settori culturale, sportivo, sociale e del volontariato.

Le domande presentate sono state 57, ma non tutte sono state soddisfatte. L’obiettivo dell’amministrazione, come si legge dalla delibera, è favorire la crescita della comunità attraverso il supporto alle associazioni che, durante tutto l’anno, organizzano iniziative, eventi e servizi di interesse pubblico.

Cultura, sport e volontariato

I fondi sono stati ripartiti tra numerose realtà del territorio. Tra i contributi più consistenti spiccano i 6.000 euro assegnati all’Associazione orchestra fiati Città di Borgosesia, mentre diverse associazioni sportive, culturali e di volontariato hanno ricevuto importi compresi tra 500 e 1.500 euro. Le risorse sostengono un tessuto associativo che rappresenta uno dei punti di forza della città, contribuendo alla promozione di attività ricreative, educative, artistiche e solidali rivolte a cittadini di tutte le età.

Di seguito l’elenco delle associazioni beneficiarie e dei contributi assegnati.

Associazione Contributo
Fondazione Dott. Angelo Comola 500 €
Aps Centro sociale d’incontro ricreativo e culturale “Fratelli Allegra” 500 €
Enpa Odv – Sezione di Borgosesia 300 €
Cantores Mundi Borgosesia Aps 500 €
Asd Arcieri del Sesia 1.000 €
Avis Borgosesia 1.000 €
Atletica Valsesia Asd 1.000 €
Asd Team Valli del Rosa 500 €
Amici della montagna Club Monte San Grato 200 €
Centro incontro ricreativo e culturale Dr Angelo Comola Aps 500 €
Radio Valsesia Odv Onlus 800 €
Associazione orchestra di fiati Città di Borgosesia Aps 6.000 €
Asd Arcobaleno 1.000 €
Gruppo Vincenziano Ss. Pietro e Paolo Parrocchia di Borgosesia 800 €
Incontra la Danza Asd 1.000 €
Aps Acli Aranco 500 €
Comitato Carnevale Rione Valbusaga Aps 500 €
Circolo Arci Valbusaga Aps 500 €
Asd per la Vita 1.000 €
Comitato Carnevale Plello 500 €
Corpo musicale Santa Cecilia di Plello 500 €
Asd Paolyna Musica & Sport in Movimento 500 €
Fondazione Valsesia Ente filantropico del Terzo settore
Gruppo Alpini Agnona 500 €
Asd Libertas Basket Borgosesia 1.000 €
Asd Ginnastica ritmica Valsesiana 1.000 €
Associazione Casa della mamma e del bambino Odv
Igea Prevenzione Salute Vita Odv 1.000 €
Società valsesiana di cultura Odv 500 €
Teatro Il Veliero Aps 1.000 €
Aps Centro sociale d’incontro ricreativo e culturale “Fratelli Allegra”
Circolo Sant’Anna Aps 1.500 €
Incontrarti Asd 1.000 €
Associazione Pro Rifugio Monte Tovo 500 €
Comitato Carnevale Cravo 500 €
Collettivo Impegno Attivo Valsesia
Iron Gym Asd 1.000 €
Anteas Vercelli Odv
S.C. Pedale Valsesiano Asd 1.000 €
S.C. Pedale Valsesiano Asd 1.500 €
Nazionale Alpi Gruppo di Borgosesia
Aism Associazione italiana sclerosi multipla Aps/Ets Sezione Biella 500 €
Asd Passeportout 1.300 €
Agape Odv 800 €
Gruppo Carnevale “I Tira Tardi”
Circolo Anspi Oratorio di Borgosesia 1.000 €
A365 Asd 1.000 €
Comitato Carnevale Borgosesia Aps Ets 1.500 €
Valsesia Team Volley Asd 1.000 €
Asd Scuderia Speed Fire 1.000 €
Amici di Casa Sant’Anna Odv 500 €
Sesiart’è Aps Ets
Comitato Carnevale Elementi Dal Borg 500 €
Plello Insieme 500 €
Lilt 1.000 €
Sunrise Musica e Cultura Aps 500 €
Gruppo sportivo dilettantistico Valsesia Basket 1.000 €
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