Borgosesia sostiene il volontariato: 43mila euro di contributi a 57 associazioni

Il Comune di Borgosesia ha approvato lo stanziamento di 43.700 euro a favore delle associazioni cittadine. La giunta guidata dal sindaco Fabrizio Bonaccio ha dato il via libera ai contributi destinati a sostenere le attività di realtà impegnate nei settori culturale, sportivo, sociale e del volontariato.

Le domande presentate sono state 57, ma non tutte sono state soddisfatte. L’obiettivo dell’amministrazione, come si legge dalla delibera, è favorire la crescita della comunità attraverso il supporto alle associazioni che, durante tutto l’anno, organizzano iniziative, eventi e servizi di interesse pubblico.

Cultura, sport e volontariato

I fondi sono stati ripartiti tra numerose realtà del territorio. Tra i contributi più consistenti spiccano i 6.000 euro assegnati all’Associazione orchestra fiati Città di Borgosesia, mentre diverse associazioni sportive, culturali e di volontariato hanno ricevuto importi compresi tra 500 e 1.500 euro. Le risorse sostengono un tessuto associativo che rappresenta uno dei punti di forza della città, contribuendo alla promozione di attività ricreative, educative, artistiche e solidali rivolte a cittadini di tutte le età.

Di seguito l’elenco delle associazioni beneficiarie e dei contributi assegnati.

Associazione Contributo Fondazione Dott. Angelo Comola 500 € Aps Centro sociale d’incontro ricreativo e culturale “Fratelli Allegra” 500 € Enpa Odv – Sezione di Borgosesia 300 € Cantores Mundi Borgosesia Aps 500 € Asd Arcieri del Sesia 1.000 € Avis Borgosesia 1.000 € Atletica Valsesia Asd 1.000 € Asd Team Valli del Rosa 500 € Amici della montagna Club Monte San Grato 200 € Centro incontro ricreativo e culturale Dr Angelo Comola Aps 500 € Radio Valsesia Odv Onlus 800 € Associazione orchestra di fiati Città di Borgosesia Aps 6.000 € Asd Arcobaleno 1.000 € Gruppo Vincenziano Ss. Pietro e Paolo Parrocchia di Borgosesia 800 € Incontra la Danza Asd 1.000 € Aps Acli Aranco 500 € Comitato Carnevale Rione Valbusaga Aps 500 € Circolo Arci Valbusaga Aps 500 € Asd per la Vita 1.000 € Comitato Carnevale Plello 500 € Corpo musicale Santa Cecilia di Plello 500 € Asd Paolyna Musica & Sport in Movimento 500 € Fondazione Valsesia Ente filantropico del Terzo settore — Gruppo Alpini Agnona 500 € Asd Libertas Basket Borgosesia 1.000 € Asd Ginnastica ritmica Valsesiana 1.000 € Associazione Casa della mamma e del bambino Odv — Igea Prevenzione Salute Vita Odv 1.000 € Società valsesiana di cultura Odv 500 € Teatro Il Veliero Aps 1.000 € Aps Centro sociale d’incontro ricreativo e culturale “Fratelli Allegra” — Circolo Sant’Anna Aps 1.500 € Incontrarti Asd 1.000 € Associazione Pro Rifugio Monte Tovo 500 € Comitato Carnevale Cravo 500 € Collettivo Impegno Attivo Valsesia — Iron Gym Asd 1.000 € Anteas Vercelli Odv — S.C. Pedale Valsesiano Asd 1.000 € S.C. Pedale Valsesiano Asd 1.500 € Nazionale Alpi Gruppo di Borgosesia — Aism Associazione italiana sclerosi multipla Aps/Ets Sezione Biella 500 € Asd Passeportout 1.300 € Agape Odv 800 € Gruppo Carnevale “I Tira Tardi” — Circolo Anspi Oratorio di Borgosesia 1.000 € A365 Asd 1.000 € Comitato Carnevale Borgosesia Aps Ets 1.500 € Valsesia Team Volley Asd 1.000 € Asd Scuderia Speed Fire 1.000 € Amici di Casa Sant’Anna Odv 500 € Sesiart’è Aps Ets — Comitato Carnevale Elementi Dal Borg 500 € Plello Insieme 500 € Lilt 1.000 € Sunrise Musica e Cultura Aps 500 € Gruppo sportivo dilettantistico Valsesia Basket 1.000 €

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