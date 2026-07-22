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Borgosesia sostiene il volontariato: 43mila euro di contributi a 57 associazioni
Cultura, sport e attività sociali sul territorio: in testa l’Orchestra di fiati. Ecco come il Comune ha destinato i soldi.
Il Comune di Borgosesia ha approvato lo stanziamento di 43.700 euro a favore delle associazioni cittadine. La giunta guidata dal sindaco Fabrizio Bonaccio ha dato il via libera ai contributi destinati a sostenere le attività di realtà impegnate nei settori culturale, sportivo, sociale e del volontariato.
Le domande presentate sono state 57, ma non tutte sono state soddisfatte. L’obiettivo dell’amministrazione, come si legge dalla delibera, è favorire la crescita della comunità attraverso il supporto alle associazioni che, durante tutto l’anno, organizzano iniziative, eventi e servizi di interesse pubblico.
Cultura, sport e volontariato
I fondi sono stati ripartiti tra numerose realtà del territorio. Tra i contributi più consistenti spiccano i 6.000 euro assegnati all’Associazione orchestra fiati Città di Borgosesia, mentre diverse associazioni sportive, culturali e di volontariato hanno ricevuto importi compresi tra 500 e 1.500 euro. Le risorse sostengono un tessuto associativo che rappresenta uno dei punti di forza della città, contribuendo alla promozione di attività ricreative, educative, artistiche e solidali rivolte a cittadini di tutte le età.
Di seguito l’elenco delle associazioni beneficiarie e dei contributi assegnati.
|Associazione
|Contributo
|Fondazione Dott. Angelo Comola
|500 €
|Aps Centro sociale d’incontro ricreativo e culturale “Fratelli Allegra”
|500 €
|Enpa Odv – Sezione di Borgosesia
|300 €
|Cantores Mundi Borgosesia Aps
|500 €
|Asd Arcieri del Sesia
|1.000 €
|Avis Borgosesia
|1.000 €
|Atletica Valsesia Asd
|1.000 €
|Asd Team Valli del Rosa
|500 €
|Amici della montagna Club Monte San Grato
|200 €
|Centro incontro ricreativo e culturale Dr Angelo Comola Aps
|500 €
|Radio Valsesia Odv Onlus
|800 €
|Associazione orchestra di fiati Città di Borgosesia Aps
|6.000 €
|Asd Arcobaleno
|1.000 €
|Gruppo Vincenziano Ss. Pietro e Paolo Parrocchia di Borgosesia
|800 €
|Incontra la Danza Asd
|1.000 €
|Aps Acli Aranco
|500 €
|Comitato Carnevale Rione Valbusaga Aps
|500 €
|Circolo Arci Valbusaga Aps
|500 €
|Asd per la Vita
|1.000 €
|Comitato Carnevale Plello
|500 €
|Corpo musicale Santa Cecilia di Plello
|500 €
|Asd Paolyna Musica & Sport in Movimento
|500 €
|Fondazione Valsesia Ente filantropico del Terzo settore
|—
|Gruppo Alpini Agnona
|500 €
|Asd Libertas Basket Borgosesia
|1.000 €
|Asd Ginnastica ritmica Valsesiana
|1.000 €
|Associazione Casa della mamma e del bambino Odv
|—
|Igea Prevenzione Salute Vita Odv
|1.000 €
|Società valsesiana di cultura Odv
|500 €
|Teatro Il Veliero Aps
|1.000 €
|Aps Centro sociale d’incontro ricreativo e culturale “Fratelli Allegra”
|—
|Circolo Sant’Anna Aps
|1.500 €
|Incontrarti Asd
|1.000 €
|Associazione Pro Rifugio Monte Tovo
|500 €
|Comitato Carnevale Cravo
|500 €
|Collettivo Impegno Attivo Valsesia
|—
|Iron Gym Asd
|1.000 €
|Anteas Vercelli Odv
|—
|S.C. Pedale Valsesiano Asd
|1.000 €
|S.C. Pedale Valsesiano Asd
|1.500 €
|Nazionale Alpi Gruppo di Borgosesia
|—
|Aism Associazione italiana sclerosi multipla Aps/Ets Sezione Biella
|500 €
|Asd Passeportout
|1.300 €
|Agape Odv
|800 €
|Gruppo Carnevale “I Tira Tardi”
|—
|Circolo Anspi Oratorio di Borgosesia
|1.000 €
|A365 Asd
|1.000 €
|Comitato Carnevale Borgosesia Aps Ets
|1.500 €
|Valsesia Team Volley Asd
|1.000 €
|Asd Scuderia Speed Fire
|1.000 €
|Amici di Casa Sant’Anna Odv
|500 €
|Sesiart’è Aps Ets
|—
|Comitato Carnevale Elementi Dal Borg
|500 €
|Plello Insieme
|500 €
|Lilt
|1.000 €
|Sunrise Musica e Cultura Aps
|500 €
|Gruppo sportivo dilettantistico Valsesia Basket
|1.000 €
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