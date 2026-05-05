Borgosesia, vittoria e addio: Cretaz saluta dopo la promozione in Serie D. Il tecnico granata chiude in bellezza il suo lavoro.

Borgosesia, vittoria e addio: Cretaz saluta dopo la promozione in Serie D

Si chiude con una vittoria e con un addio pesante la stagione del Borgosesia Calcio. Dinenuca sul campo del Città di Cossato è arrivato il successo che vale i 70 punti finali, ma a prendersi la scena nel post partita è soprattutto il commiato di mister Roberto Cretaz, che non guiderà i granata nella prossima stagione in Serie D.

A fine gara il tecnico non nasconde l’emozione, partendo dall’analisi della partita per poi arrivare ai saluti: «Siamo contenti di aver chiuso il campionato con una vittoria – afferma il mister -. La classifica recita 70 punti e i ragazzi si sono meritati questo traguardo. Sono state fatte cose importanti con un andamento molto regolare in primis loro si meritano questo successo».

Il momento dei saluti

Poi, con la voce segnata dalla commozione, l’annuncio: «E’ arrivato il momento di salutare e di concludere questa avventura. A Borgosesia mi sono trovato benissimo come in una famiglia. E’ stato fatto un percorso importante che ha visto il ritorno della squadra in serie D, categoria che il club merita. Devo ringraziare davvero tutti, dal presidente, ai vice, allo staff e soprattutto ai ragazzi. Un ringraziamento anche ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto».

La stagione del centenario va così in archivio nel migliore dei modi dal punto di vista sportivo. La squadra si è rivelata una vera corazzata, capace di guidare la classifica sin dalla prima giornata. Un cammino costante che ha riportato il Borgosesia in Serie D dopo un’annata, lasciandosi definitivamente alle spalle la retrocessione. Per Cretaz si chiude un ciclo di due anni e mezzo: dopo il secondo posto della scorsa stagione, è arrivato il trionfo di quest’anno.

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