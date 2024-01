E’ Roberto Cretaz il nuovo allenatore del Borgosesia calcio. Il tecnico valdostano subentra a mister Simone Moretti, esonerato dalla società.

«Il Borgosesia calcio dà il benvenuto in granata a mister Roberto Cretaz a cui è stata affidata la guida tecnica della prima squadra. Prende il via un rapporto di collaborazione che durerà almeno sino al 30 giugno 2025». Così la società valsesiana annuncia l’arrivo del nuovo allenatore della prima squadra, che subentra a mister Simone Moretti, esonerato a seguito di una stagione finora molto deludente.

In questo modo la società granata spera di dare la scossa alla squadra, che ha 14 gare a disposizione per evitare la retrocessione. Il primo impegno è già per domani, mercoledì 31 gennaio: gara interna contro la non facile Fezzanese.

Un tecnico dalle radici valdostante

Questo il curriculum del nuovo mister. Classe 1977, dopo una lunga carriera da calciatore inizia la sua esperienza in panchina con i Red Devils Verres. Con i valdostani vince la Seconda categoria e l’anno seguente è successo anche in Prima categoria. Nella stagione 2016-2017, guida il Pont Donnaz in Eccellenza, e un anno più tardi diventa allenatore dell’LG Trino.

Torna poi in Valle d’Aosta dove conduce il Pont Donnaz alla vittoria dell’Eccellenza, con uno storico campionato concluso con ben 70 punti. Nell’ultima stagione è stato per un breve periodo tecnico della Castellanzese, prima di guidare il Grosseto e condurlo alla salvezza in Serie D.

«La società tutta fa un grande in bocca al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni».