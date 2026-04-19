Calcio, numeri da schiacciasassi per il Borgosesia. Oggi i granata in trasferta in Valle d’Aosta, con la promozione in tasca.

Calcio, numeri da schiacciasassi per il Borgosesia

Numeri da prima della classe, anzi da vera dominatrice. Il Borgosesia calcio ha costruito la sua stagione su un rendimento impressionante: 66 punti in 27 giornate, frutto di venti vittorie, sei pareggi e una sola sconfitta. Un cammino che non lascia spazio a interpretazioni e che domenica scorsa ha riportato i granata in Serie D con tre giornate di anticipo.

La squadra guidata da Roberto Cretaz ha saputo distinguersi su tutti i fronti: miglior attacco del campionato con 53 reti all’attivo e miglior difesa con appena 15 gol subiti. A certificare la solidità del gruppo anche la striscia aperta di cinque successi consecutivi e, più in generale, venti risultati utili di fila.

Il vivaio in primo piano

Un percorso costruito senza tradire la linea verde voluta dalla società ai tempi della gestione Michele Pizzi, con tanti giovani protagonisti. Il gol decisivo per la promozione porta la firma di Manto, classe 2006, mentre il miglior marcatore stagionale è Giacona con 11 reti. Spicca anche il talento di Andrè Bieller, trequartista classe 2007, autore di nove centri.

Nonostante pressioni e critiche, il gruppo ha mantenuto la rotta, facendo quadrato attorno al proprio allenatore e puntando dritto all’obiettivo. Il ritorno in Serie D segna una nuova tappa importante per il club, che in quella categoria è già stato protagonista per 15 stagioni consecutive tra il 2009-2010 e il 2023-2024. E la filosofia resta chiara: valorizzare i giovani e promuovere un calcio sano.

Oggi trasferta contro una squadra che ha bisogno di punti

Archiviata la festa, però, il campionato non è ancora finito. Nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, il Borgosesia sarà impegnato in Valle d’Aosta contro l’Aygreville, formazione in piena lotta per la salvezza. I valdostani occupano il tredicesimo posto con 26 punti e cercano di ridurre il distacco dalla zona sicura, distante quattro lunghezze.

La squadra di casa arriva da due sconfitte consecutive e non vince dalla ventiduesima giornata. All’andata i granata si erano imposti di misura per 1-0. Per la trasferta odierna mancherà Leonardo Ballarini, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata contro l’Oleggio.

Dopo la sfida di oggi, il Borgosesia affronterà il Verbania tra le mura amiche prima di chiudere la stagione sul campo del Cossato. Ma intanto, con la promozione già in tasca, le aquile possono continuare a volare alto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook