Il Borgo calcio è già in Serie D: promosso con tre giornate di anticipo. La vittoria contro l’Oleggio e la combinazione degli altri risultati regalano ai granata la certezza matematica.

Il Borgo calcio è già in Serie D: promosso con tre giornate di anticipo

Si sapeva che da oggi in avanti ogni giornata poteva essere quella buona, ma forse pochi si aspettavano che la certezza matematica potesse arrivare così presto. Ebbene sì: il Borgosesia calcio è promosso in Serie D con tre giornate di anticipo. Merito della vittoria dei granata (2-1) sull’Oleggio, e merito anche dei risultati delle altre formazioni, soprattutto la sconfitta dell’Accademia Borgomanero.

Una gioia che è esplosa proprio all’ultimo: il gol della promozione è stato infatti firmato da Manto al 47’ della ripresa. Un successo che consente ai granata di festeggiare dopo un campionato dominato fin dalla prima giornata. La squadra guidata da Roberto Cretaz completa così un percorso straordinario, dando continuità al secondo posto della scorsa stagione e centrando un traguardo fortemente voluto. Decisivo anche il sostegno del pubblico, con la Borgo Crew sempre al fianco della squadra.

Il Borgo subito all’attacco

La partita si apre con un Borgosesia subito aggressivo. Dopo pochi minuti Bazzan impegna Tornatora su punizione, mentre Piraccini sfiora il vantaggio con un diagonale respinto dal portiere ospite. I granata spingono e al 36’ trovano il meritato vantaggio: Giacona viene atterrato in area dopo aver anticipato il portiere, e dal dischetto Doratiotto non sbaglia.

All’intervallo il Borgosesia è avanti e, complice il risultato favorevole dagli altri campi, è virtualmente promosso. Nella ripresa però l’Oleggio, a caccia di punti salvezza, reagisce e al 34’ trova il pareggio con un preciso tiro di Maglione.

Finale da brivido

Il finale è al cardiopalma. Il Borgosesia attacca a testa bassa, creando diverse occasioni, ma Tornatora si supera più volte. Quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva l’episodio decisivo: in pieno recupero Manto lascia partire un tiro dalla distanza che si insacca alle spalle del portiere, facendo esplodere il Comunale.

Dopo il gol, l’attenzione si sposta anche sugli altri campi: la sconfitta dell’Accademia Borgomanero certifica matematicamente la promozione. Scatta così la festa, con i tifosi che invadono simbolicamente il campo e intonano il coro della capolista.

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